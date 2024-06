NEET UG 2024: नीट के पेपर में कैसे आ गए 718 और 719 नंबर, क्या है इसके पीछे का गणित?

NEET UG Result 2024 Declared: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने घोषणा की है कि जिन उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा अंडरग्रेजुएट (एनईईटी यूजी 2024) के दौरान समय बर्बाद होने की सूचना दी है, उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं. कुल 67 उम्मीदवारों ने 99.997129 प्रतिशत स्कोर के साथ NEET ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल किया है. NEET 2024 के नतीजे मंगलवार को जारी किए गए थे.

NEET (UG) 2024 की परीक्षा के दौरान कुछ स्टूडेंट्स को समय की कमी की परेशानी हुई थी. इन छात्रों ने एनटीए को इस बारे में बताया और कुछ मामलों में कोर्ट में भी अर्जी दी. एनटीए ने इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के फैसले को ध्यान में रखते हुए बनाए गए एक खास फॉर्मूले का इस्तेमाल किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितना समय कम मिला और उसी हिसाब से स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा नंबर देकर नुकसान की भरपाई की गई.

एनटीए ने बताया, "परीक्षा के समय के नुकसान का पता लगाया गया और ऐसे उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स के साथ मुआवजा दिया गया. इसलिए, उम्मीदवार के नंबर 718 या 719 भी हो सकते हैं."

हाल ही में जारी NEET परीक्षा परिणाम में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए टॉपर्स के नंबरों को ना बताए जाने के बारे में कई स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए थे. इसी के बाद यह जानकारी सामने आई है. उम्मीदवारों ने 718 और 719 के स्कोर पर भी स्पष्टीकरण मांगा है. अभी तक इस पर कोई जानकारी नहीं आई है.

एक्स पर एक कैंडिडेट ने @NTA_Exams को टैग करके लिखा है कि नेट परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर नंबरों का नॉर्मलाइजेशन कैसे किया गया, इसकी प्रक्रिया बताई जाए. साथ ही उन्होंने यह भी पूछा है कि एनटीए को पता था कि कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे, तो कितने स्टूडेंट्स को और कितने नंबर दिए गए, इस बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा है.

Attention NEET UG 2024 Candidates!

NEET UG 2024 results are now live!

Check your scorecard at https://t.co/nHoobRBnvS

Enter your application number and DOB. Ensure your scorecard includes your photo and barcode, or re-download it if it is missing. Best of luck!

— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 4, 2024