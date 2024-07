IMO Olympiad: इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में इंडिया 4th पोजिशन पर, 1989 के बाद ये भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस

International Maths Olympiad 2024 India: भारत ने ग्लोबल लेवल पर एक और बड़ी अचीवमेंट अपने नाम की है. दरअसल, इंडियन टीम ने इस साल इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में अपना अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी और 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर यह ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. इसी के साथ इस इंटरनेशनल कॉम्पाटिशन में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है. आपको बता दें कि साल 1989 के बाद यह इंडिया का बेहतरीन प्रदर्शन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड (IMO) में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर खुशी जाहिर की है और इस जीत पर टीम के प्रतिभाशाली छात्रों को बधाई दी है.

दूसरे युवाओं को मिलेगी मोटिवेशन

इस साल इंग्लैंड के बाथ में 65वें इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का आयोजन किया गया था. इसमें भारत के 6 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था. भारत ने इस ओलंपियाड में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर पूरी दुनिया में भारतीय प्रतिभा का लोहा मनवाया है. यह कामयाबी भारतीय युवाओं के मन में गणित को हर खत्म करके, इसमें दिलचस्पी बढ़ाने और इस क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी.

पीएम मोदी ने दी बधाई

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है, "यह बेहद खुशी और गर्व की बात है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ चौथे स्थान पर आया है. हमारा दल 4 स्वर्ण और एक रजत पदक लेकर आया है. यह उपलब्धि कई अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी और गणित को और भी अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद करेगी."

It’s a matter of immense joy and pride that India has come 4th in its best-ever performance in the International Maths Olympiad. Our contingent has brought home 4 Golds and one Silver Medal. This feat will inspire several other youngsters and help make mathematics even more…

— Narendra Modi (narendramodi) July 21, 2024