घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार राहुल राज को लौटाना पड़ा पदक, जानिए पुलिस वालों से कब सरकार वापस लेती है मेडल

When Government Revoked Medals from Policemen: सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को 2023 में गृह मंत्रालय द्वारा एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के लिए मेडल दिया गया था, जिसे सरकार ने रिश्वत के आरोपों के चलते उनके वापस ले लिया गया है. राहुल राज पर मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट में हेराफेरी करने के लिए मोटी घूस लेने का आरोप है. राहुल की गिरफ्तारी के बाद उनसे मेडल वापस लेने का फैसला लिया गया. सरकार ने यह कदम भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सख्त नीति को दर्शाने के लिए उठाया है. आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में पुलिस और अन्य अधिकारियों से सरकार उनके पदक वापस लेती है.

मेडल वापसी का कारण

गृह मंत्रालय ने सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज से 2023 में दिया गया "जांच में उत्कृष्टता का पदक" रिश्वत के मामले में गिरफ्तारी के बाद वापस ले लिया. राहुल राज पर आरोप है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट में हेरफेर करने के लिए रिश्वत ली.

रिश्वत का मामला और गिरफ्तारी

सीबीआई ने मई 2023 में नर्सिंग कॉलेज घोटाले में बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें राहुल राज को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया. उनके साथ भोपाल के मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के चेयरमैन और अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया था.

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्त नीति

रिश्वत के मामले में राहुल राज की गिरफ्तारी और पदक की वापसी से यह स्पष्ट होता है कि सरकार भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के मामलों में सख्त रुख अपनाती है. यह कदम पुलिस बल और अन्य संस्थानों में नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा है.

