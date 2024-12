Khan Sir: खान सर ने पटना पुलिस को दी क्लीन चिट, कहा: नहीं किया कोई व्यवहार, हेल्थ को लेकर कही ये बात

Khan Sir On Patna Police News Update: बीते दिनों बीपीएससी के खिलाफ हुए प्रदर्शन में एस्पिरेंट्स के साथ बिहार के मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर भी शामिल थे. इस बवाल के दौरान उनकी तबियत काफी बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्हें दो दिनों तक वहां एडमिट रहना पड़ा. अब खान सर की तबियत में सुधार है. प्रदर्शन के दौरान खान सर की तबियत खराब हुई थी, उस समय उनकी गिरफ्तारी को लेकर अफवाह उड़ी थी. खान सर ने पटना पुलिस को क्लीन चिट दी है. यहां जानिए उन्होंने पटना पुलिस को लेकर क्या कहा...

नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का विरोध

बीते दिनों उम्मीदवारों ने बीपीएससी की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के खिलाफ यह प्रदर्शन किया था. खान सर ने कहा था कि वह नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का विरोध करते हैं. इस दौरान खान सर खराब सेहत के चलते अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था. इस बीच लोगों में उनकी बीमारी को लेकर कई तरह की अफवाह भी उड़ाई जा रही थी. यह अफवाह तेजी से फैल रही थी कि खान सर के साथ पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया है. अब इस मामले में खान सर का बयान सामने आया है.

इस वजह से नहीं कराया इलाज

इसमें खान सर ने कहा कि पुलिस ने उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया. वह पिछले 1.5 महीने से बीमार चल रहे थे. ऐसे में उन्होंने कई ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोचा भी, लेकिन सामने बीपीएससी परीक्षा थी. ऐसे में वह परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि बेहतर तरीके से अपना इलाज करा सके. इसी दौरान पटना में बीपीएससी को लेकर विरोध हुआ, जिसमें वह भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे. इतने में उनका हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें डिहाइड्रेशन और तेज फीवर हो गया था, जिसके चलते परिवार और करीबी लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने के लिए कहा.

खान सर ने पटना पुलिस को दी क्लीन चिट

टीचर और YouTuber खान सर कहते हैं, "पुलिस ने मेरे साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया, मैं पिछले 1.5 महीने से बीमार था...मैंने सोचा कि BPSC परीक्षा समाप्त होने के बाद उचित इलाज कराऊंगा...जब सुबह छात्र थे लाठीचार्ज किया गया इसलिए मैं वहां गया और मैंने सोचा कि अगर मैं विरोध छोड़ दूंगा तो छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं वहीं रुक गया और इस तरह मेरा स्वास्थ्य और खराब हो गया."

Patna, Bihar: Educator and YouTuber, Khan Sir says, " Police did not misbehave with me in anyway, I was sick for the last 1.5 months...I thought to take proper treatment once the BPSC exam was over...when in the morning, students were lathi-charged so I went there...and… pic.twitter.com/kNqTlGHu23

ANI (@ANI) December 16, 2024