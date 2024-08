UPSC कई बार करेगा कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन, पहली बार अपनाने जा रहा ये तरीका

Union Civil Services Examination: केंद्र सरकार ने बुधवार को पहली बार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को रजिस्ट्रेशन के समय और परीक्षाओं और भर्ती के अलग अलग फेज के दौरान स्वैच्छिक आधार पर कैंडिडेट्स की पहचान वेरिफाई करने के लिए आधार-बेस्ड ऑथेंटिकेशन की इजाजत दे दी है.

यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि आयोग ने पिछले महीने परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की प्रोविजनल उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और योग्यता से परे सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी से प्रयास करने के लिए उन पर भविष्य की सभी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी थी.

खेडकर पर अन्य आरोपों के अलावा दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) कोटा का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया. कार्मिक मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि यूपीएससी को "वन टाइम रजिस्ट्रेशन' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय और परीक्षा/ भर्ती परीक्षा के अलग अलग फेज में कैंडिडेट्स की पहचान के वेरिफिकेशन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार ऑथेंटिकेशन करने की अनुमति है, जिसके लिए हां/ नहीं या/ और ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन सुविधा का उपयोग किया जाएगा.

The Department of Personnel and Training (DoPT) has issued notifications where the Union Public Service Commission (UPSC) has been authorised to perform Aadhaar authentication, voluntarily, for verification of the identity of candidates at the time of registration on the ‘One… pic.twitter.com/3UFubpMCvT

