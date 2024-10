कनाडा में वेटर की नौकरी के लिए हजारों छात्र लाइन में लगे, भारतीय छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा, देखें Video

Waiter Job in Canada Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने कनाडा जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की चिंता बढ़ा दी है. दरअसल, इस वीडियो में कथित तौर पर भारत से आए छात्रों की लंबी लाइन दिखाई गई है, जो ब्रैम्पटन, कनाडा में तंदूरी फ्लेम रेस्तरां के बाहर कतार में खड़े हैं. इस वीडियो में दिखाया गया है कि वेटर और सर्वर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए करीब 3000 छात्र रेस्तरां के बाहर लाइन में लगे हैं, जिनमें से ज्यादातर छात्र भारतीय हैं.

इस वीडियो ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों, खासकर कनाडा में पढ़ाई या काम करने के इच्छुक छात्रों के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में बहस छेड़ दी है.

इस वीडियो को मेघ अपडेट्स द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें कैप्शन दिया गया है, "कनाडा से डरावने दृश्य, जब ब्रैम्पटन में एक नए रेस्तरां के विज्ञापन के बाद वेटर और सर्वर की नौकरी के लिए 3,000 छात्र (ज्यादातर भारतीय) कतार में खड़े हैं. ट्रूडो के कनाडा में भारी बेरोजगारी? गुलाबी सपनों के साथ भारत छोड़कर कनाडा जा रहे छात्रों को गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है!"

Scary scenes from Canada as 3000 students (mostly Indian) line up for waiter & servant job after an advertisement by a new restaurant opening in Brampton.

Massive unemployment in Trudeau's Canada? Students leaving India for Canada with rosy dreams need serious introspection! pic.twitter.com/fd7Sm3jlfI

— Megh Updates (@MeghUpdates) October 3, 2024