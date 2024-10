35 साल से रामलीला में कर रहे थे भगवान राम का रोल, स्टेज पर आया हार्ट अटैक; तोड़ दिया दम

Ramleela Shahdara: हार्ट अटैक के मामले वैसे भी दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं लेकिन कुछ घटनाएं लोगों के जेहन में हमेशा याद रहती हैं. इसी कड़ी में दिल्ली के शाहदरा में हो रही रामलीला से हार्ट अटैक की चौंकाने वाली घटना आई है. यहां रामलीला के दौरान भगवान राम की भूमिका निभाते समय मंच पर दिल का दौरा पड़ने से 56 साल के एक शख्स की मौत हो गई. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सुशील कौशिक के रूप में हुई है.

असल में पूरी घटना शाहदरा के विश्वकर्मा नगर की है. सुशील कौशिक पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे. और वे करीब 35 साल से रामलीला में राम का किरदार निभा रहे थे. सुशील के परिवार के एक सदस्य राहुल कौशिक ने इस घटना का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है.

उन्होंने न्यूज एजेंसी को को बताया कि सुशील 'जय श्री रामलीला समिति' से जुड़े थे और उसके सदस्य थे. राहुल ने बताया कि सुशील लंबे अर्से से भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे थे और वह गायन भी करते थे. उन्होंने बताया कि सुशील सीता के स्वयंवर के दृश्य का मंचन कर रहे थे, जिसमें उन्हें धनुष तोड़ना था लेकिन उन्हें सीने में दर्द अचानक महसूस हुआ और वे मंच के पीछे चले गए.

With profound sorrow, we inform you that my beloved Chachaji, Shri Sushil Kaushik, passed away in the early hours of today, October 6th, due to a sudden cardiac arrest.

