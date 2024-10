S Jaishankar: 'किम जोंग या सोरोस....किसके साथ करेंगे डिनर?' जयशंकर ने दिया जवाब तो हंसी नहीं रोक पाए लोग

S Jaishankar Kim Jong Un Viral News: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है. वे अपनी बेबाकी से अमेरिका और यूरोप में जाकर भी वहां की सरकारों को आइना दिखा चुके हैं. अब उन्होंने एक बार फिर अपनी इस अदा से दुनिया को चौंकाया है. एक कार्यक्रम के दौरान एंकर ने जब उनसे पूछा कि किम जोंग उन या जॉर्ज सोरोस में से किसके साथ डिनर करना पसंद करेंगे तो उन्होंने जो जवाब दिया, उस पर पूरे हॉल में तालियां बज उठीं. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

'नवरात्रि चल रही और मैं उपवास पर हूं'

वायरल वीडियो के अनुसार, एंकर के डिनर वाले सवाल पर जयशंकर ने मुस्कराते हुए पहले वाला नाम पूछा तो रिपोर्टर ने बताया, 'किम जोंग उन उत्तर कोरिया'. इस पर जयशंकर ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'नवरात्रि चल रही है और मैं उपवास पर हूं.' उनके इतना कहते ही हॉल में बैठे सब लोग ठहाके मारकर हंस पड़े.

Anchor to India’s External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar: “Choose one person you wish to have dinner with – Kim Jong Un or North Korea or George Soros? You have to choose”

Dr. S. Jaishankar: I think this is Navratri, and I'm fasting.

