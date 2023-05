युवाओं के लिए शानदार करियर विकल्प; 12वीं के बाद जॉइन करें सीआईएसएफ, ये रही CISF भर्ती से जुड़ी हर डिटेल

How To Join CISF After 12th: 12वीं पास करने के बाद ज्यादातर युवा पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) या किसी भी और सिक्योरिटी फोर्स को जॉइन कर देश की सेवा करना चाहते हैं. ज्यादातर युवा सीआईएसएफ में भर्ती होने का तरीका नहीं जानते हैं. सीआईएसएफ का पूरा नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है.

सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की तरह ही सीआईएसएफ भी एक केंद्रीय पुलिस बल है. सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्ति पाई जा सकती है. सीआईएसएफ का काम मुख्य तौर से सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट, परमाणु संयंत्रों आदि में अपनी सेवाएं देना है. आइए जानते हैं यहां भर्ती होने से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण डिटेल्स... जानें कितनी मिलती है सैलरी

हेड कांस्टेबल पद पर नियुक्त होने पर वेतनमान पे लेवल-4 (25,500-81,100/- पे मैट्रिक्स में) होगा.

असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त होने पर वेतनमान पे लेवल-5 (29,200-92,300/- पे मैट्रिक्स में ) होगा. हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए जरूरी योग्यता

सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर आवेदन के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की योग्यता होनी जरूरी है. निर्धारित आयु सीमा

सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन सीमा न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 साल तय की गई है. हालांकि, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नियामों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है. भर्ती के लिए फिजिकल पैरामीटर्स

जनरल, एससी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लंबाई 165 सेमी और सीने का साइज 77 सेमी (बिना फुलाए) होना चाहिए.

सीना कम से कम 5 सेमी फूलना जरूरी है. सीआईएसएफ में भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया

सीआईएसएफ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर समय-समय पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी करता है. आपको इशकी वैकेंसी निकलने पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. इसके बाद कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है. इसमें अभ्यर्थियों का फिजिकल पैरामीटर्स और फिजिकल फिटनेस के आधार पर टेस्ट होगा. इसमें पास होने वालें युवाओं को ऑनलाइन रिटन एग्जाम देना होगा. इन राउंड्स को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट होगा. इस संबंध में डिटेल जानकारी हासिल करने के लिए आपको सीआईएसएफ भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेंगी.