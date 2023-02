IIT का 'मैथ जीनियस' बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ दी MNC की नौकरी, पढ़िए पूरी कहानी

वह अब मैथ्स पढ़ाने के लिए एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं. राहुल राज ने श्रवण के यूट्यूब ट्यूटोरियल का एक स्क्रीनशॉट लिया और शेयर किया, "उन्होंने जेईई क्वालीफाई किया और आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन हो गया. उन्होंने एमएनसी की नौकरी छोड़ दी और मैथ्स पढ़ने और पढ़ाने के तरीके खोजते रहे."

उन्होंने कहा, "वह संतों की तरह रहते हैं, ट्रेवलर्स और क्रेजी लोगों की तरह रहते हैं." ट्विटर यूजर ने आगे अपने दोस्त की तारीफ की. उन्होंने लिखा, "श्रवण भारत में किसी भी IIT JEE कोचिंग क्लास में फैकल्टी का पद प्राप्त कर सकते हैं और करोड़ों की कमाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन वह मौलिक स्तर पर इन संस्थानों से असहमत हैं. उसका तर्क है कि यह क्विक क्लासेज स्टूडेंट्स के अंदर मैथ्स सीखने के जुनून को खत्म कर देती हैं."

School friend Shrawan is a maths genius. He qualified JEE & joined IIT Guwahati. He quit the race MNC jobs and kept finding ways to study and teach maths. He lives like sages, like travelers, like nomads, like crazy pple. All to teach good maths which coaching classes have killed pic.twitter.com/kXitMlDO9v

