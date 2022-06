JAC 12th Result 2022 Out: झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट दिखाने वाली वेबसाइट क्रैश, अब ऐसे देख पाएंगे नंबर

JAC 12th Arts Commerce Result 2022 Declared: झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी करने वाला है. वे सभी स्टूडेंट्स जो कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट - jac.nic.in या jharresults.nic.in, या jac.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं. JAC झारखंड कक्षा 12 की थ्योरी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी. प्रैक्टिकल परीक्षाएं 6 फरवरी से 27 फरवरी, 2022 तक आयोजित की गईं. परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई क्योंकि यह दूसरी शिफ्ट में आयोजित की गई थीं. स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट पर अपना नाम, रोल नंबर और दूसरी डिटेल्स ध्यान से चेक कर लें.

JAC Jharkhand Class 12 result 2022: How to check results through website

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jac.nic.in, or jac.jharkhand.gov.in पर जाएं.

अब वेबसाइट के होमपेज पर ‘JAC Class 12 board exam result 2022’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब आप नए पेज पर चले जाएंगे. यहां आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स जैसे जन्म तिथि, रोल नंबर आदि डिटेल्स भरकर सबमिट कर दें.

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा. अब आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी ले लें.

JAC Jharkhand Class 12 result 2022: How to check results via SMS

एसएमएस से रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले RESULT टाइप करें फिर स्पेस दें और JAC12 टाइप करें फिर एक स्पेस दें और अपना रोल नंबर टाइप करें. अब इस मैसेज को 56263 पर भेज दें. कुछ ही देर में आपकी मार्कशीट SMS द्वारा आपके फोन पर आ जाएगी. RESULT<space>JAC12<space>RollNumber

2021 में, झारखंड बोर्ड द्वारा दर्ज किया गया कुल पासिंग प्रतिशत 90.71 फीसदी था, जिसमें आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा पासिंग पर्सेंटेज 90.71 फीसदी, कॉमर्स 90.33 फीसदी और साइंस 86.89 फीसदी दर्ज किया गया था.

