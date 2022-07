CBSE10th Result 2022 Live: सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट का टाइम फाइनल! यहां से डाउनलोड कर पाएंगे मार्कशीट

CBSE Class 10th Result Live Update: सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in, results.gov.in, digilocker.gov.in डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर देख पाएंगे. जिन स्टूडेंट्स ने इस बार 10वीं के एग्जाम दिए थे वह अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रोल नंबर और स्कूल कोड तैयार रखें. सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2022 आज दोपहर 2 बजे जारी होने की संभावना है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

स्टूडेंट्स ध्यान दें कि सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 2022 स्कूलों के लिए परीक्षा संगम पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. पहले, बोर्ड ईमेल और सीबीएसई पोर्टल के माध्यम से रिजल्ट भेजता था. सीबीएसई ने 15 फरवरी, 2023 से अगली बोर्ड परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा 2023 आयोजित करने की घोषणा की है. इस साल COVID-19 के कारण देर से बोर्ड परीक्षा शुरू की थी, लेकिन अगले साल से बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी.

