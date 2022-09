CUET UG Result Out: सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

NTA CUET UG Result 2022 Release: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (सीयूईटी यूजी) 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा के छह फेज में से किसी में भी उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक सीयूईटी यूजी वेबसाइट cuet.samart.ac.in से अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

एनटीए ने 16 जुलाई से 30 अगस्त के बीच यूनिवर्सटीज में अंडर ग्रेजुएट प्रवेश के लिए पहली आम प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी. स्टूडेंट्स की शिकायतों पर विचार करने के लिए 11 सितंबर को एक पुन: परीक्षा आयोजित की गई थी. फाइनल आंसर की 8 सितंबर को जारी की गई थी. आंसर की को चुनौती देने के लिए उम्मीदवारों को 10 सितंबर की शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था.

आधिकारिक डेटा के मुताबिक, सभी राज्यों में से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए. जिसमें 2,92,589 स्टूडेंट्स CUET के लिए उपस्थित हुए. दूसरा नंबर दिल्ली का है, जिसमें 1,86,405 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, इसके बाद बिहार में 84,425 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था. इस बीच, मेघालय में 5,634 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से केवल 583 ने परीक्षा दी और सबसे कम उपस्थिति 6.02 प्रतिशत दर्ज की गई. CUET UG में कुल मिलाकर 61.86 प्रतिशत उम्मीदवार उपस्थित हुए.

CUET result 2022: How to check your scorecard

स्टूडेंट्स अपना स्कोर कार्ड चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाएं.

यहां आपको होमपेज पर candidate activity tab मिलेगा उसपर क्लिक करें, इसके बाद आपके सामने रिजल्ट लिंक आ जाएगा.

अब यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरकर सब्मिट कर दें.

सबमिट करते ही आपका स्कोर कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

