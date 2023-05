Police SI Recruitment 2023: पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती शुरू, ये रहीं पूरी डिटेल

Bihar Police SI Recruitment 2023: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने सब इंस्पेक्टर SI निषेध और सब-डिवीजनल फायर स्टेशन ऑफिसर SDFSO पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. कैंडिडेट्स 04 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Bihar Police SI Recruitment 2023 Vacancy Details



इस भर्ती प्रक्रिया से सब इंस्पेक्टर, एसआई प्रोहिबिटेशन के 11 पद भरे जाएंगे. वहं सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर के 53 पद भरे जाएंगे.

Bihar Police SI Recruitment 2023 Eligibility Criteria

Educational Qualification

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आयु सीमा की बात करें तो मेल फीमेल कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वहीं मेल कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु सीमा 37 साल रखी गई है. इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है.

आवेदन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये की आवेदन फीस रखी गई है.

भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण में कैटेगरी के मुताबिक पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग हाइट, चेस्ट और वजन मानदंड शामिल हैं. शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ना, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक शामिल हैं.

पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद की जरूरत क्रमशः 4 फीट और 3 फीट है, जबकि पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए लंबी कूद क्रमशः 12 फीट और 9 फीट है. पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए शॉट पुट की क्रमशः 16 पाउंड की गेंद को कम से कम 16 फीट और 12 पाउंड की गेंद को कम से कम 10 फीट फेंकना है.

How to apply for Bihar Police Recruitment 2023?

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले Bihar Police Subordinate Service Commission (BPSSC) की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bpssc.bih.nic.in/ पर जाएं.

वहां आपको "Apply Online" का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब अपना रजिस्ट्रेशन करें. इसके लिए वहां मांगी गई सभी डिटेल्स भर दें.

रजिस्ट्रेशन के बाद अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन करें.

अब अपना एप्लिकेशन फॉर्म भर दें.

पर्सनल डिटेल, शैक्षिक योग्यता और वर्क एक्सपीरिएंस जैसे सभी जरूरी डिटेल्स भर दें. इसके अलावा मांगे गए सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दें.

अब आवेदन फीस पे करें और फॉर्म सबमिट कर दें. अपने फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल लें.

