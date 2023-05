पढ़ाई या नौकरी की जब बात आती है तो फिर जनरल नॉलेज की बात सबसे पहले आती है, क्योंकि अगर नौकरी चाहिए और उसके लिए इंटरव्यू देना है तो जनरल नॉलेज की जरूरत होगी ही. जनरल नॉलेज होना आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी होता है. लोग इसे पढ़ना भी पसंद करते हैं. सबसे ज्यादा इंटरनेट पर जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल वायरल होते रहते हैं. आपने भी कई ऐसे सवाल देखे होंगे जिनके उत्तर जानने के लिए आप भी उत्सुक हुए होंगे. वहीं सवाल सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए भी जरूरी होते हैं

किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और ADB ने MoU पर हस्ताक्षर किए है ?तमिलनाडु.

सवाल: हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में दो स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है?

जवाब: उत्तर प्रदेश

सवाल: किसने हाल ही में ‘Forks in the Road: My days at RBI and beyond’ नामक पुस्तक लिखी है ?

जवाब: सी राजन

सवाल: हाल ही में किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है ?

जवाब: अरविंद वालिया

सवाल: ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा ?

जवाब: 1000.

सवाल: हाल ही में किस देश ने ‘शेन वार्न’ के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है ?

जवाब: ऑस्ट्रेलिया।

सवाल: भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर ‘मोंगला बंदरगाह’ का निर्माण करने की घोषणा की हैं ?

जवाब: बांग्लादेश।

सवाल: किस देश की एलिडा ग्वेरा, पहले ‘केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड’ से सम्मानित की गई है ?

जवाब: क्यूबा।

सवाल: हाल ही में ‘जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट’ ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ शांति समझौता किया है ?

जवाब: मणिपुर

सवाल: किस जीव की जीभ पर भी दांत होते हैं?

जवाब: गीज हंस

सवाल: हाल ही में ‘खादी उत्सव-2023’ का उद्धघाटन कहाँ किया गया है ?

जवाब: मुंबई.

सवाल: ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022’ का पांचवा संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है ?

जवाब: मध्य प्रदेश.

