RBI Assistant Scorecard 2022: आरबीआई ने असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के स्कोरकार्ड किए जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

RBI Assistant Prelims Scorecard 2022 Released: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आरबीआई असिस्टेंट भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा के स्कोरकार्ड जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाना होगा. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आरबीआई असिस्टेंट प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट पिछले सप्ताह घोषित किया गया था. प्रीलिम्स परीक्षा में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा में शामिल होना होगा. मेन्स परीक्षा मई 2022 में आयोजित की जानी है.

RBI Scorecard 2022: इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

1. सबसे पहले उम्मीदवारों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाना होगा.

2. वेबसाइट के होम पेज पर Opportunity के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ऐसा करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा.

3. यहां आपको Current Vacancies पर क्लिक करना होगा. फिर Result पर क्लिक करना होगा.

4. इसके बाद आपको Recruitment for the Post of Assistant 2021 Mark Sheet of Preliminary examination held on March 26-27, 2022 लिंक पर क्लिक करना होगा.

5. अब रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि / पासवर्ड के साथ आईबीपीएस पोर्टल पर लॉग इन करें और स्कोरकार्ड डाउनलोड करें. आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर भी अपने पास रख लें.

इन कैंडिडेट्स को मेन्स में शामिल होने का मिलेगा मौका

आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. जो लोग उस परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन कर मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा. सभी स्टेट को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा.

