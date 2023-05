RBSE Rajasthan Board 12th Result 2023: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, पर ये स्टूडेंट्स अभी नहीं देख पाएंगे अपने नंबर

RBSE Rajasthan Board 12th Sarkari Result 2023 out at rajeduboard.rajasthan.gov.in or rajresults.nic.in Updates: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) ने 12 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल राजस्थान बोर्ड 12वीं की साइंस स्ट्रीम में 95.65 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं. वहीं कॉर्मस स्ट्रीम 96.60 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं. 12वीं साइंस में लड़कियों का पास प्रतिशत 97.39 फीसदी रहा जबकि लड़को का पास प्रतिशत 94.72 फीसदी रहा. वहीं कॉमर्स स्‍ट्रीम में लड़कियों का पासिंग पर्सेंटेज 98.01 प्रतिशत रहा जबकि लड़कों का पासिंग पर्सेंटेज 95.85 प्रतिशत रहा है.

स्‍टूडेंट्स अपनी मार्कशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर विजिट कर भी चेक कर सकते हैं. बता दें कि राजस्‍थान बोर्ड 12वीं की परीक्षा 09 मार्च से 12 अप्रैल, 2023 तक आयोजित की गई थीं. राजस्थान बोर्ड ने 6081 केंद्रों पर परीक्षा कराई थी. आरबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 21,12,206 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से कुल 10,31,072 छात्रों ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में दाखिला लिया था. BSE 12th Result 2023: How to check रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.

अब यहां Class 12 result 2023 पर क्लिक करें.

अब यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर दें.

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीम पर होगा. अब आप इसे डाउलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

ज्यादा जानकारी के लिए कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट देखें.