SSC GD Constable 2022: एसएससी में निकलीं बंपर नौकरी, सैलरी भी मिलेगी मोटी; ये रहीं पूरी डिटेल

SSC GD Constable Bharti 2022: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जीडी कांस्टेबल पदों की भर्ती के संबंध में एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, वैकेसी को रिवाइज किया गया है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 45284 पदों को भरा जाएगा. इससे पहले, वैकेंसी की कुल संख्या 24369 थी. योग्य उम्मीदवार 30 नवंबर तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. जरूरी तारीख, वैकेंसी और अन्य डिटेल यहां चेक कर सकते हैं.

SSC GD Constable Recruitment 2022 Important Dates Here

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख 27-10-2022 से 30-11-2022

ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख और समय: 30-11-2022 (23:00 बजे तक)

ऑफलाइन चालान जनरेट करने की आखिरी तारीख और समय: 30-11-2022(23:00 बजे तक)

ऑनलाइन फीस भुगतान करने की आखिरी तारीख और समय: 01-12-2022(23:00 बजे तक)

चालान के माध्यम से भुगतान की आखिरी तारीख (बैंक के काम के समय के दौरान): 01-12-2022

कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट जनवरी 2023 में शेड्यूल है.

SSC GD Constable Eligibility Criteria

उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा की परीक्षा पास होना चाहिए. जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित तारीख के अनुसार जरूरी शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं की है, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की जरूरत नहीं है.

SSC GD Constable Selection Process

कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी), फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट (पीएसटी)

मेडिकल एग्जामिनेशन (डीएमई/ आरएमई)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

SSC GD Constable Salary

सैलरी: NCB में सिपाही के पद के लिए पे लेवल-1 (18,000 से 56,900 रुपये) और अन्य सभी पदों के लिए पे लेवल-3 (21,700-69,100 रुपये).

SSC GD Constable Application Fee

एक उम्मीदवार को आवेदन फीस के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा. महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और आरक्षण के लिए पात्र पूर्व सैनिकों (ईएसएम) से संबंधित उम्मीदवारों को फीस के भुगतान से छूट दी गई है.

How to Apply For SSC GD Constable Recruitment 2022?

इच्छुक उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

