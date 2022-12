UGC NET दिसंबर 2022 परीक्षा की तारीखों का ऐलान, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

UGC-NET December 2022: देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पढ़ाने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. आपको बता दें कि UGC NET Exam December 2022 की परीक्षा को लेकर यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 29 दिसंबर 2022 से शुरू कर दी गई है. रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 17 जनवरी 2023 तय की गई है. बता दें कि देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए इस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है. यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 83 विषयों के लिए कराई जाएगी.

UGC के चेयरमैन जगदीश कुमार ने दी जानकारी

UGC NET December 2022 की परीक्षा को लेकर UGC के चेयरमैन जगदीश कुमार ने एक ट्वीट भी किया. इस परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को दिया गया है. यह परीक्षा देश के विश्वविद्यालयों और कालेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलो बनने की पात्रता को तय करता है. आपको बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी 2023 से लेकर 10 मार्च 2023 तक किया जाएगा. NET परीक्षा के लिए 2 पेपर होते हैं. पहला पेपर सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन होता है जबकि दूसरा पेपर विशेष सब्जेक्ट का होता है.

Dates of Examination:

21 February 2023 to 10 March 2023.

Best wishes to the prospective applicants.

— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) December 29, 2022