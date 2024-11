Parliament adjourned: ठप पड़ा है संसद का कामकाज, सभापति बोले- संसदीय अवरोध कोई समाधान नहीं बल्कि रोग...

Parliament adjourned News: संसद में आज भी जमकर हंगामा हुआ. प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण के अलावा बाकी समय विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा करते रहे. शीतकालीन सत्र की बात करें तो पहले दिन से ही अडानी मामले और संभल में हिंसा को लेकर बवाल मचा है. दूसरी ओर वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी तमाम उतार चढ़ाव चल रहा है. संसद ठप होने से देश को होने वाले नुकसान पर चिंता जताते हुए राज्यसभा के सभापति ने चिंता जताई है.

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के एक सवाल पर सभापति ने क्या कहा, आइए आप खुद सुन लीजिए.

#WATCH | On a question from Congress MP Jairam Ramesh "How do we persuade the chair?", Chairman RS Jagdeep Dhankhar replies, "We persuade the chair historically only by exhibiting the highest standard of conformance to the rules. And as I indicated yesterday, the ruling of the… pic.twitter.com/O7u1lBxzMG

— ANI (@ANI) November 28, 2024