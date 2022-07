UPSC Main Exam: बिना कोचिंग इस तरह करें सिविल सर्विस मेन एग्जाम की तैयारी, बढ़ जाएगी सफल होने की उम्मीद

How to Prepare for UPSC Main Exam: यूपीएससी (UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION) एक ऐसा एग्जाम जिसे क्लियर करने का सपना अधिकतर स्टूडेंट्स देखते हैं. भारत की इस सबसे कठिन परीक्षा को पास करना सबके वश की बात नहीं होती. इसके लिए छात्रों को काफी मेहनत करनी पड़ती है. यह परीक्षा हर साल होती है. इसमें हजारों बच्चे बैठते हैं, लेकिन सभी पास नहीं हो पाते. इस साल भी इसकी प्री परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और इसे क्वॉलिफाई कर चुके स्टूडेंट्स अब मेंस की तैयारी में जुट गए हैं. यूपीएससी सिविल सर्विस मेन परीक्षा अक्टूबर में होगी. आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस एग्जाम की तैयारी करें ताकि सफलता मिल सके.

कितने पेपर होते हैं

यूपीएससी मेन एग्जाम में कुल प्रश्न पत्र शामिल होते हैं. इसमें पहला पेपर निबंध का होता है और यह 250 अंकों का होता है. दूसरी परीक्षा इंग्लिश (कुल 250 अंक), तीसरी परीक्षा भारतीय भाषा (कुल 250 अंक), चौथी परीक्षा जनरल स्टडीज यानी GS पेपर 1 (कुल 250 अंक), पांचवी परीक्षा सामान्य अध्ययन GS पेपर 2 (कुल 250 अंक), छठी परीक्षा जनरल स्टडीज GS पेपर 3 (कुल 250 अंक) 7वीं परीक्षा जनरल स्टडीज GS पेपर 4 (कुल 250 अंक), 8वीं वैकल्पिक परीक्षा पेपर 1 (कुल 250 अंक) और नौवीं परीक्षा वैकल्पिक-पेपर 2 (कुल 250 अंक) की होती है.

ऐसे लिखें निबंध

अच्छा निबंध लिखने के लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को स्पष्ट औऱ व्यवस्थित रूप में लिखें. अगर आपको ये कला आती है तो आप अच्छा निबंध लिख सकेंगे, लेकिन किसी भी टॉपिक पर आपके विचार अच्छे तभी आएंगे जब आपको उसके बारे में विस्तार से पता हो और विस्तार से पता करने के लिए आपको रोजाना अलग-अलग चीजों से रूबरू होना होगा. अलग-अलग विषयों की जानकारी रखनी होगी. जानकारी बढ़ाने के लिए नियमित रूप से लिखने की प्रैक्टिस करते रहें. किताबें पढ़ते रहें. करेंट अफेयर्स पर नजर रखें. न्यूज पेपर्स के संपादकीय पेज को रोज पढ़ें.

इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर

इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के लिए अपनी अंग्रेजी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें. इसकी बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए. इंग्लिश मजबूत करने के लिए सबसे बेहतर उपाय इंग्लिश न्यूज पेपर का पढ़ना है. वहीं, क्षेत्रीय भाषा के क्वेश्चन पेपर के लिए उस भाषा की लिपी, उसके इतिहास और अन्य बेसिक जानकारी को समझें.

जनरल स्टडीज (मुख्य परीक्षा) पेपर-1

अगर इस सब्जेक्ट में ठीक से मेहनत करें तो अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं. आप उम्मीदवार कला और संस्कृति: नितिन सिंघानिया के नोट्स का सहारा लें. इसके अलावा सीसीईआरटी और एनसीईआरटी बुक्स से भी पढ़े सकते हैं. आधुनिक इतिहास के लिए एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम से स्टडी करें. स्पीड बनाने के लिए बीच-बीच में उत्तर भी लिखकर प्रैक्टिस करें. भारतीय समाज के लिए इससे संबंधित पत्रिकाओं को चुनें. भूगोल के लिए 11वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाई करें. खुल्लर की पुस्तक सबसे बेहतर होगी.

जनरल स्टडीज (मुख्य परीक्षा) पेपर-2

इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी किताब शासन, संविधान, राजनीति और सामाजिक न्याय, पीआईबी आर्टिकल्स और न्यूजपेपर पर्याप्त हैं. इस सब्जेक्ट में सफलता के लिए सामान्य जानकारी और वर्तमान मामलों की अच्छी समझ जरूरी है. अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आप कोई न्यूज पेपर देख सकते हैं.

