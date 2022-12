Indian Army Recruitment 2022: शादी नहीं की है और 12वीं पास हैं तो आर्मी में कर दीजिए नौकरी के लिए आवेदन

How to Apply For Indian Army: अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित (बाद में पीसीएम के रूप में संदर्भित) सब्जेक्ट के साथ 10 + 2 पास किया है और जेईई (मेन्स) 2022 परीक्षा में शामिल हुए हैं और सेना में स्थायी कमीशन के अनुदान के लिए लागू पात्रता जरूरतों को पूरा करते हैं, वह आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवारों को नौकरी के लिए डिटेल रिव्यू करना चाहिए और आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके आवेदन करना चाहिए. इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है.

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे समय सीमा से पहले नौकरी के लिए आवेदन करें. निर्धारित समय/ तारीख के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. अधूरे आवेदन और निश्चित समय/तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा.

Qualification for Indian Army Recruitment 2022

केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में कम से कम कुल 60 फीसदी नंबरों के साथ 10+2 परीक्षा या इसके समकक्ष पास किया है, इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं. अलग अलग स्टेट / सेंट्रल बोर्डों के पीसीएम परसेंटेज की गणना के लिए पात्रता शर्त केवल बारहवीं कक्षा में प्राप्त नंबरों के आधार पर होगी.

कैंडिडेट ने जेईई (मेन्स) 2022 दिया होना चाहिए.

Age Limit for Indian Army Recruitment 2022

जिस महीने में कोर्स शुरू होने वाला है, उस महीने के पहले दिन उम्मीदवार की आयु 16½ साल से कम और 19½ साल से ज्याजा नहीं होनी चाहिए मतलब उम्मीदवार का जन्म 02 जनवरी 2004 से पहले नहीं होना चाहिए और 01 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए (दोनों दिन शामिल हैं).

How to Apply for Indian Army Recruitment 2022

इंडियन आर्मी भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने के स्टेप यहां दिए गए हैं.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले Indian Army की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

यहां Indian Army Recruitment 2022 Notification सर्च करें.

अब उस नोटिफिकेशन में दी गईं सभी डिटेल्स पढ़ लें.

आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए आवेदन के तरीके के मुताबिक एप्लिकेशन फॉर्म भरें और जमा करें.

