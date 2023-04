सिर्फ UPSC क्रैक करने से नहीं बनेंगे IPS, इन चीजों का होना बहुत जरूरी, तभी मिलेगा यह पद

Requirement To Become an IPS Officer: सिविल सर्विसेज में IPS के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों के लिए उनकी लंबाई, छाती की चौड़ाई और साथ ही आखों की रोशनी भी काफी मायने रखती है.