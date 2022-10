Zee News Select: एजुकेशन और जॉब की बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 15 October 2022

वेटर, सेल्समैन से लेकर फायरमैन और फिर IAS; ऐसा रहा आशीष का अफसर बनने का सफर | Click here to Read

केरल के पथानामथिट्टा से एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाले आशीष के लिए पहली चुनौती थी कि वो कमाना शुरू कर दें. उनके पिता की एक छोटी दी दुकान थी, जिससे शायद ही घर खर्च और पढ़ाई का खर्चा निकल पाता था. इसलिए मां ने भी एक स्कूल में आया की नौकरी करनी शुरू कर दी. स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद आशीष (IAS Ashish Das) ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया.

आईएएस अवनीश शरण (IAS Awanish Sharan) सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं. उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स वायरल हो जाते हैं. एक ऐसा ही ट्वीट आईएएस ने फिर किया है जोकि वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने लाइफ के प्लान को एक आर्ट के माध्यम से समझाया है. दरअसल उन्होंने लाइफ के प्लान के बारे में बताया है. ट्वीट में एक फोटो है जिस पर 2 आर्ट् बनी हैं. एक पर लिखा है माय प्लान और दूसरा है गॉड्स प्लान.

भारतीय सेना जल्द ही अपनी वेबसाइट (joinindianarmy.nic.in) पर 10+2 टीईएस 49 कोर्सेज (जुलाई 2023) के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी. फिजिक्स, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12 वीं कक्षा पास उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीईएस -49 कोर्सेज के लिए जेईई मेन्स 2022 जरूरी है.

आईएएस अपराजिता सिंह सिनसिनवार डॉक्टर फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. उनकी मां डॉ. नीता और पिता डॉ. अमर सिंह राजस्थान के भरतपुर में डॉक्टर हैं. डॉ. अपराजिता के दोनों छोटे भाई, उत्कर्ष और आयुष भी एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री हासिल कर चुके हैं. अपराजिता ने हरियाणा के रोहतक में अपने नाना-नानी के घर में रहकर पढ़ाई की है.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एएसआई (गोपनीय) और एएसआई (क्लर्क और अकाउंट्स) और अन्य पद के लिए स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड / शेड्यूल के बारे में एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है. यूपीपीआरपीबी 18 अक्टूबर 2022 को टाइपिंग स्किल टेस्ट आयोजित करेगा.

पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (WBBPE) 11 दिसंबर 2022 (रविवार) को साल 2022 के लिए पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित कर रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन wbbpeonline.com पर शुरू हो गए हैं. डब्ल्यूबी टीईटी रजिस्ट्रेशन लिंक 14 अक्टूबर से 03 नवंबर 2022 तक उपलब्ध है. यह परीक्षा उन शिक्षकों के लिए है जो सरकारी सहायता प्राप्त/सरकारी प्रायोजित/जूनियर बेसिक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 वीं तक के लिए सहायक शिक्षक के पदों में नौकरी करना चाहते हैं. सीधा लिंक भी यहां दिया गया है.

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने पटवारी और लेखपाल के रूप में सब इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन करने का ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के पास मौका है. कैंडिडेट्स लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक माप परीक्षण (पीईटी और पीएमटी सहित अन्य राउंड) दस्तावेज़ वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट पास करके नौकरी प्राप्त कर सकेंगे.

