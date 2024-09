JK Elections 2024: 'युवाओं को टैबलेट के बजाय बांटे तमंचे', जम्मू रैली में कांग्रेस और NC-PDP पर बरसे योगी आदित्यनाथ

CM Yogi Ramnagar Public Rally Speech: कश्मीर में हो रहे असेंबली चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर जारी है. जम्मू के रामनगर इलाके में रैली को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर जमकर बरसे. योगी ने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने युवाओं के हाथ में टैबलेट नहीं, बल्कि 'तमंचा' दिया. जबकि मोदी सरकार उन्हें रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है.

'धरती के स्वर्ग को उग्रवाद का गोदाम बना दिया'

रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, 'वे कौन लोग हैं जिन्होंने धरती के स्वर्ग को सांप्रदायिक उग्रवाद का गोदाम बना दिया और लोगों का शोषण किया. परिवारवाद' और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और अपने राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद को प्रोत्साहित किया.'

विपक्षी दलों पर भड़कते हुए सीएम योगी ने कहा, 'कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वे पापी हैं. उन्होंने धारा 370 को हटाने के बारे में वही कहा जो उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के बारे में कहा था, लेकिन इसके विपरीत हुआ. अनुच्छेद 370 और 35ए के हटने से जम्मू-कश्मीर को आतंकवादी राज्य से पर्यटन राज्य बनाया गया और यहां आईआईटी, आईआईएम और एम्स की स्थापना की जा रही है.'

'कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बांटे तमंचे'

मोदी सरकार की तारीफ करते हुए यूपी के सीएम बोले, 'कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने युवाओं के हाथ में टैबलेट नहीं, बल्कि 'तमंचा' दिया...लेकिन मोदी सरकार उन्हें रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है...धारा 370 को वापस लाना एक कुत्सित प्रयास है. वे चाहते हैं कि ऐसा करके आतंकवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक उग्रवाद की एक बार पुनर्वापसी की जाए.'

#WATCH | Jammu, J&K: Addressing a public rally in Ramnagar, UP CM Yogi Adityanath says, "If you want to see the power of a double-engine government, then look at an example from Uttar Pradesh. After 500 years, a grand temple has been built in Ayodhya Dham and Ram Lalla is… pic.twitter.com/tYC16RfJ57

