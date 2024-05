Amit Shah Kashmir Visit: घाटी में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही भाजपा, अचानक कश्मीर क्यों पहुंच गए शाह?

Amit Shah Jammu Kashmir Vidhan Sabha Chunav: भाजपा ने जम्मू और लद्दाख में तो उम्मीदवार उतारे हैं लेकिन कश्मीर में वह सीधे तौर पर किसी सीट पर नहीं लड़ रही है. ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच जब गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? वह दो दिन घाटी में रहने वाले हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल किया कि गृह मंत्री शाह का कश्मीर दौरा अजीब बात है क्योंकि वह देश के दूसरे हिस्सों में चुनाव प्रचार छोड़कर ऐसी जगह आए हैं जहां भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है.

अब्दुल्ला ने यह भी दावा कर दिया कि केंद्र और भाजपा उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोग उनके साथ हैं. दरअसल, इस दौरे का कनेक्शन जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है. शाह ने भाजपा नेताओं को संदेश दिया है कि वे अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं. शाह ने जम्मू-कश्मीर के भाजपा नेताओं समेत कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की. आज भी बैठकें प्लान की गई हैं.

सितंबर तक होगा चुनाव

गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर की भाजपा इकाई को इस साल सितंबर तक होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है. शाह ने श्रीनगर के ललित पैलेस में भाजपा प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की. उन्होंने गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी और सिखों सहित कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की. आखिर में उन्होंने भाजपा प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की जिसमें भाजपा के महासचिव और जम्मू-कश्मीर मामलों के प्रभारी सुनील शर्मा और दरक्शां अंद्राबी, हिना भट, सोफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर जैसे नेता शामिल थे. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी मौजूद थे.सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह इस साल सितंबर तक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए.

#WATCH | Srinagar, J&K: Union Home Minister Amit Shah met the delegations from the Gujjar Bakarwal, Pahadi and Sikh delegations earlier today.

A representative of the Pahadi community Mohammad Akbar Khan says, "They (BJP) included us in the ST category and did us a favour. And… pic.twitter.com/6781EwitUX

— ANI (@ANI) May 16, 2024