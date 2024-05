Lok Sabha Chunav: दूसरे देश की जमीन, युद्ध का ऐलान... PoK पर फिसली भदोही से TMC कैंडिडेट ललितेश पति त्रिपाठी की जुबान, साध रहे थे भाजपा पर निशाना

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवे चरण की वोटिंग खत्म होने और छठे चरण के मतदान से पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) बड़ा मुद्दा बन सकता है. प्रचार अभियान में भाजपा नेताओं की ओर से इसका जिक्र किया जा रहा था, लेकिन अब विपक्षी दल की ओर से विवादित बयान देते हुए पीओके को दूसरे देश की जमीन बता दिया और इसे वापस लेने की बात को राजनीतिक मंच से युद्ध के ऐलान जैसा स्टंट करार दिया है.

पीओके को दूसरे देश की जमीन बताने से बढ़ेगा सियासी विवाद

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पांच चरणों की वोटिंग हो चुकी. बाकी के बचे दो चरणों में ज्यादातर पूर्वांचल की सीटों पर मतदान होने वाला है. इनमें से एक सीट भदोही में छठे चरण में 25 मई को मतदान होने वाला है. यहां से विपक्षी इंडी गठबंधन की ओर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को दूसरे देश की जमीन बता दिया. उनके बयान से सियासी विवाद बढ़ने की आशंका है.

अमित शाह ने दोहराया था पीओके को भारत में लेने का वादा

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को भारत में वापस लेने पर बयान दिया था. उनके बयान की आलोचना करते हुए ललितेश पति त्रिपाठी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “चूंकि भाजपा को अब विकास के मुद्दे पर जनसमर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार और उनके नेता चुनावी मुहिम को विकास की बातचीत से भटकाने के लिए इस तरह की बातचीत कर रहे हैं.”

त्रिपाठी ने आगे कहा, “अगर भारत सरकार पीओके को वापस लेने की बात कर रही है तो इसका मतलब आप दूसरे देश की जमीन लेने की बात और युद्ध की घोषणा कर रहे हैं. पीओके एक समय में भारत का हिस्सा हुआ करता था. एक राजनीतिक मंच से युद्ध की घोषणा नहीं की जानी चाहिए. जब मुल्क जीवन जीने की बुनियादी चीजों से जूझ रहा है तब युद्ध पर जाने का समय नहीं है.”

