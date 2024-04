Baramati News: ननद को चुनें या भाभी बेहतर? पवार की फैमिली सीट बारामती में वोटर भी होंगे कन्फ्यूज!

Maharashtra Politics: वैसे तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों के लिए मुकाबला है लेकिन बारामती की चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है. यहां पवार vs पवार का सीन बनने से लोग भी विशेष रुचि ले रहे हैं. डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार NCP उम्मीदवार हैं तो दूसरी तरफ एनसीपी (शरद पवार गुट) की तरफ से सुनेत्रा की ननद और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही हैं. सुले NCP के संस्थापक शरद पवार की बेटी हैं. जब बात रिश्तों की होती है तो सुनेत्रा पवार कहती हैं कि नहीं, यह विचारधारा की लड़ाई है. आज सुनेत्रा और सुप्रिया दोनों अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं.

नामांकन से पहले आज सुबह-सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने गणपति मंदिर में पूजा की. बाद में सुनेत्रा ने कहा कि आज मेरे लिए बड़ा दिन है. मैं फॉर्म भरने जा रही हूं. भगवान से प्रार्थना करने आई थी.

#WATCH | Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar along with his wife and NCP candidate from Baramati, Sunetra Pawar offer prayers at Shreemant Dagdusheth Halwai Ganpati temple, in Pune.

She will file her nomination today against NCP-SCP MP Supriya Sule. pic.twitter.com/bXu4iAyJQJ

— ANI (@ANI) April 18, 2024