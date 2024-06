Tejashwi Yadav: सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती हैं... नीतीश कुमार से बातचीत पर तेजस्वी ने पैदा किया सस्पेंस

NDA Government News: प्रधानमंत्री नरेंद्र लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं. सत्तारूढ़ NDA ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है और 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है. नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. हालांकि देर रात तेजस्वी यादव के एक बयान ने थोड़ा सस्पेंस जरूर बनाए रखा है. दरअसल, जब उनसे प्लेन में नीतीश कुमार के साथ बैठने और मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती हैं. उनकी बात सुनकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कल प्लेन में ऐसी क्या बात हो गई, जिस पर तेजस्वी खामोश रहना चाहते हैं?

कल दिल्ली में एनडीए और INDIA गठबंधन दोनों की बैठकें हुईं. विपक्षी गठबंधन ने कहा है कि वे भाजपा सरकार से मुक्ति की लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे. एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 292 सीटें जीती हैं जो 543 सदस्यीय सदन में बहुमत के 272 के आंकड़े से ज्यादा है. विपक्षी गठबंधन भी इस बार 234 सीटें जीतने के कारण उत्साहित है. नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने NDA के लिए समर्थन पत्र देते हुए तस्वीरें भी खिंचवाई हैं जिससे अटकलों पर विराम लग जाना चाहिए.

नीतीश से तेजस्वी की क्या बात हुई?

हालांकि तेजस्वी की एक बात अटकलों के लिए थोड़ा स्पेस बचाए रखती है. जब उनसे फ्लाइट से आई नीतीश कुमार के साथ तस्वीर को लेकर पूछा गया कि क्या बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, 'सलाम-दुआ हुआ, मेरी सीट पीछे थी बाद में उन्होंने मुझे आगे बुलाया... यह सब बातें समय पर की जाती हैं, यह सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती हैं.' उधर, INDIA गठबंधन कह रहा है कि उचित समय पर कदम उठाएंगे. इधर, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही रह सकते हैं.

कल दिल्ली की बैठक से पहले RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि लोग ‘धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है.’ कल दिन में उन्होंने नीतीश कुमार को विपक्षी खेमे में लाने की कोशिश पर कहा था कि प्लेन में उनकी बातचीत शिष्टाचार तक ही सीमित थी.

पढ़ें: इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा नहीं करेगा

तेजस्वी लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद बिहार की खूब बातें कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि बिहार इस चुनाव में 'किंगमेकर' के रूप में उभरा है और उम्मीद है कि 'किंगमेकर' यह सुनिश्चित करेगा कि नई सरकार बिहार को विशेष दर्जा दे, देशभर में जाति जनगणना कराए और बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से छूट मिल जाए. उनका साफ इशारा नीतीश की तरफ था और हो सकता है कि विपक्षी गठबंधन की रणनीति भी इसी में छिपी हो.

Congratulations to PM Shri @narendramodi Ji on being unanimously elected as the leader of the NDA. The last 10 years stand out as an era of large-scale development and welfare under the visionary leadership of Modi Ji. The NDA is firmly committed to serving the nation and its… pic.twitter.com/NRtSfwka2V

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) June 5, 2024