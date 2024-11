टोन से पहचान सकता हूं, एक मेरी बहन की आवाज... बिटकॉइन वाले आरोप पर बहन सुप्रिया सुले से भिड़े अजित पवार

Maharashtra Bitcoin Scam: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर आज (20 नवंबर) वोटिंग हो रही है. मतदान के बीच बिटकॉइन घोटाले (Bitcoin Scam) पर विवाद बढ़ता जा रहा है. अब इस मामले में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी कूद गए हैं और दावा किया है कि एक आवाज उनकी बहन सुप्रिया सुले (Supriya Sule) की आवाज पहचान रहे हैं. बता दें कि महाराष्ट्र में मतदान के दिन एक पहले बड़ा विवाद सामने आया, जब पूर्व आईपीएस अधिकारी रवींद्रनाथ पाटिल ने सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले पर चुनावों के लिए धन जुटाने हेतु बिटकॉइन घोटाले की आय का उपयोग करने का आरोप लगाया.

सुप्रीम सुले ने दी सफाई, आरोपों को बताया झूठ

सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने बुधवार को आरोपों को सिरे से नकारते हुए उन्हें निराधार बताया. एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने मानहानि का केस और आपराधिक मामला दर्ज कराया है. मैं कहीं भी, कभी भी, किसी भी मंच पर उनके (सुधांशु त्रिवेदी) पांच सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं. ये आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं.'

टोन से पहचान सकता हूं, एक मेरी बहन की आवाज: अजित पवार

इस बीच विवाद को और हवा देते हुए सुप्रिया सुले के चचेरे भाई और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया कि उन्होंने रवींद्र पाटिल द्वारा सबूत के तौर पर पेश किए गए कथित ऑडियो क्लिप में सुप्रिया सुले की आवाज पहचानी है. उन्होंने मामले की गहन जांच का वादा किया. मीडिया से बातचीत के दौरान अजित पवार ने कहा, 'ऑडियो क्लिप की टोन से मैं आवाजों को पहचान सकता हूं. उनमें से एक मेरी बहन की है और दूसरी वह है, जिसके साथ मैंने काफी काम किया है. जांच की जाएगी और सच्चाई सामने आएगी.'

#WATCH | On allegations against Supriya Sule and Nana Patole, Maharashtra Deputy CM and NCP candidate from Baramati Assembly constituency, Ajit Pawar says "Whatever audio clip is being shown, I just know that I have worked with both of them. One of them is my sister and the other… pic.twitter.com/wgoEJrAFya — ANI (@ANI) November 20, 2024

सुप्रिया सुले ने अजित पवार के दावों को किया खारिज

अजित पवार (Ajit Pawar)की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने उनके दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, 'वह अजित पवार हैं, वह कुछ भी कह सकते हैं. 'राम कृष्ण हरि.' इस बीच, सुप्रिया सुले और उनके परिवार ने आरोपों के बीच आत्मविश्वास दिखाते हुए बारामती के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला.

#WATCH | Baramati: On Ajit Pawar's statement regarding allegations against her and Nana Patole, NCP-SCP MP Supriya Sule says "He is Ajit Pawar, he can say anything. 'Ram Krishna Hari'..." https://t.co/45nndipyEy pic.twitter.com/Zyc4GOPfRc — ANI (@ANI) November 20, 2024

सुप्रिया सुले ने आरोपों का बताया निराधार

इससे पहले सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े 'बिटकॉइन घोटाले' में अपनी संलिप्तता के आरोपों का जवाब दिया. सुले ने कहा कि वह किसी भी भाजपा प्रतिनिधि के साथ उनके द्वारा चुने गए समय और स्थान पर सार्वजनिक चर्चा करने के लिए तैयार हैं. सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मैं सुधांशु त्रिवेदी द्वारा मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करती हूं. यह सब अटकलें और भ्रम है, और मैं किसी भी भाजपा प्रतिनिधि के साथ उनके द्वारा चुने गए समय और तिथि पर सार्वजनिक मंच पर बहस करने के लिए तैयार हूं.'

I deny all the allegations levelled against me by Sudhanshu Trivedi. All this is conjecture and innuendo, and I am ready for a debate with any representative of the bjp at a time and date of their choice, in a public forum. — Supriya Sule (@supriya_sule) November 19, 2024

रवींद्रनाथ पाटिल ने लगाए गंभीर आरोप

रवींद्रनाथ पाटिल ने मंगलवार को बारामती सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए. रवींद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि दोनों ने 2018 के क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले से बिटकॉइन का दुरुपयोग किया और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल किया. पाटिल के आरोप के तुरंत बाद भाजपा ने इसे भुनाया और कथित वॉयस नोट जारी किए, जिसमें उनका दावा है कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन को भुनाने की साजिश में सुप्रिया सुले और नाना पटोले शामिल हैं. भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि इस घटनाक्रम ने विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) की पोल खोल दी है और कांग्रेस और सुले से जवाब मांगा है.