महाराष्ट्र में MVA की पेशानी पर सपा ने डाले बल! 5 सीट की डील के लिए 25 की दी घुड़की

Maharashtra Chunav: ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के रथ को समाजवादी पार्टी ही झकझोर रही है. यही कारण है कि अभी भी समाजवादी पार्टी सीटों की डिमांड कम नहीं कर रही है. पहले 5 फिर 9 और अब आखिर में अबू आजमी ने 25 सीटों पर धावा बोल दिया है. उन्होंने पहले तो महाविकास अघाड़ी पर चुनावी तैयारियों में देरी का आरोप लगाया है. इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने जिन 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है वो निश्चित रूप से जीतेंगे.

असल में अबू आजमी ने कहा कि उनके पास ज्यादा इंतजार करने का समय नहीं है, जबकि एमवीए के लोग समय बर्बाद कर रहे हैं. चुनाव में बहुत कम दिन बाकी हैं, और ऐसे समय पर टिकटों का वितरण न करना एक बड़ी गलती है. आजमी ने अपनी नाराजगी शरद पवार के सामने भी जताई. आजमी ने बताया कि उन्होंने पवार साहब से कहा है कि अगर एमवीए की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, तो वे अपने बाकी 25 उम्मीदवारों को भी उतार देंगे.

#WATCH | Mumbai: On seat sharing with Maha Vikas Aghadi, Samajwadi Party leader Abu Azmi says, "I am asking for more seats...but nothing has happened so far. (Sharad) Pawar sahab said that Congress people keep running to Delhi and by tomorrow they will give me the final… pic.twitter.com/aROLHUjPvZ

