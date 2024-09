Article 370: अल्लाह ताला का फैसला नहीं, 7 जजों की बेंच बैठेगी तो... आर्टिकल 370 पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान

खालिद हुसैन: जम्मू-कश्मीर चुनाव से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर बड़ा बयान दिया है. आज बडगाम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'कोई चीज नामुमकिन नहीं है. अगर यह नामुमकिन होता तो जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार 370 के हक में फैसला दिया तो उस समय नामुमकिन क्यों नहीं था... ये अल्लाह ताला का कोई फैसला नहीं था. यह लोगों का फैसला था. संसद के जरिए फैसला लिया गया है और संसद का कोई भी फैसला तब्दील हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर पांच जजों ने आज 370 हटाने के हक में पाया है, तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि कल 7 जजों की बेंच बैठेगी और वह 370 के हक में दोबारा अपनी राय देगी. कोई नामुमकिन नहीं है.'

#WATCH | Budgam, J&K: National Conference Vice President Omar Abdullah says, "Nothing is impossible. If it was impossible, the Supreme Court would not have given the verdict in favour of Article 370 thrice...If today a five-judge constitution bench of the Supreme Court has… pic.twitter.com/WISbmc6FJP

— ANI (@ANI) September 17, 2024