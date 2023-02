याद है फिल्म ‘पापा कहते हैं’ में नजर आईं एक्ट्रेस, फिल्में फ्लॉप हुईं तो बदल ली फील्ड

Mayuri Kango Then And Now: साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म ‘पापा कहते हैं’ एक बड़ी हिट साबित हुई थी. फिल्म में एक्ट्रेस थीं मयूरी कांगो (Mayuri Kango) और उनके अपोजिट एक्टर जुगल हंसराज (Jugal Hansraj) नजर आए थे. इस फिल्म में जुगल और मयूरी पर एक गाना ‘घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही’ फिल्माया गया था जो कि काफी हिट हुआ था. फिल्म में मयूरी और जुगल की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था, साथ ही मयूरी की खूबसूरती के भी खूब चर्चे हुए थे. आपको बता दें कि फिल्म ‘पापा कहते हैं’ की सफलता के बाद मयूरी ने कई अन्य फिल्मों में भी काम किया था जैसे - बेताबी, होगी प्यार की जीत और नसीब आदि. हालांकि, मयूरी को वैसी सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी. मयूरी की आखिरी फिल्म ‘कुर्बान’ थी जिसमें सैफ और करीना लीड रोल में थे.

टीवी सीरियल्स में भी आजमाई किस्मत

बहरहाल, फिल्मों में फ्लॉप होते करियर के बीच मयूरी की आखिरी उम्मीद टीवी सीरियल्स थे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मयूरी ने डॉलर बहू, कहीं किसी रोज, कुसुम, किटी पार्टी, करिश्मा-द मिराकल ऑफ डेस्टिनी आदि टीवी सीरियल्स में भी रोल निभाए थे. हालांकि, यहां भी मयूरी को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी थी. इस बीच साल 2003 में मयूरी ने आदित्य ढिल्लन नाम के एक एनआरआई से शादी कर ली थी. शादी के बाद एक्ट्रेस पति के साथ न्यूयॉर्क, अमेरिका शिफ्ट हो गईं थीं.

अमेरिका में रहने के दौरान बदली किस्मत

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिका में रहने के दौरान मयूरी कांगो ने एक नामी मीडिया स्कूल से एमबीए कर लिया था. आपको बता दें कि एमबीए करने के बाद मयूरी ने कई कंपनियों में बड़े पदों पर काम किया था. इसके बाद साल 2019 में मयूरी ने गूगल को ज्वाइन किया और तब से वे वहीं काम कर रहीं हैं.