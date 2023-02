इस एक्ट्रेस ने 24 साल की उम्र में शादी रचाकर की गलती, पति की हो गई मौत और करियर भी हुआ बर्बाद!

Shantipriya Then And Now: बॉलीवुड में 90 के दशक में कई अभिनेत्रियों कि एंट्री हुई थी जिनमें एक नाम शांतिप्रिया (Shantipriya) का भी है. शांतिप्रिया अक्षय कुमार के साथ फिल्म सौगंध में काम कर चर्चा में आई थीं हालांकि इसके बाद इक्का दुक्का फिल्मों में काम करके ही शांतिप्रिया ने फिल्मी दुनिया छोड़ दी. इसकी एक वजह तो तब ये सामने आई थी कि शांतिप्रिया को अपने सांवले रंग के कारण काफी ताने सुनने को मिले थे. उन्हें फिल्मों के ऑफर भी मिलने कम हो गए थे क्योंकि मेकर्स गोरी हीरोइन चाहते थे. सालो बाद शांतिप्रिया ने फिल्में छोड़ने की अब एक और वजह बताई है.

24 साल में कर ली थी शादी शांतिप्रिया ने महज 24 साल की उम्र में शादी कर अपना घर बसा लिया था जिसकी वजह से उन्हें न चाहते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री छोडनी पड़ी.शांति को पीक पर अपना करियर छोड़ने का अफ़सोस है जिसको लेकर उन्होंने कहा, मैं प्यार में पड़ गई थी. मैंने एक्टर सिद्धार्थ रे से शादी कर अपना घर बसा लिया था, मैंने जो किया उसपर मुझे यकीन था जब मैंने शादी की तो उसमें अपना 1000 परसेंट देना चाहती थीं इसलिए मैंने एक्टिंग से अपने पांव पीछे खींच लिए.इस दौरान मैं दो बच्चों की मां बन गई. काश में थोड़ा वक्त अपने आपको और देती और शादी में जल्दबाजी नहीं करती. 90 के दशक में बॉलीवुड में ये धारणा थी कि अगर आपने शादी कर ली तो आप फिल्मों में काम नहीं कर सकते. हार्ट अटैक से हुआ निधन बता दें कि 35 साल की उम्र में शांतिप्रिया की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब उनके पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया.सिद्धार्थ की मौत से शांतिप्रिया बेहद टूट गईं और दो साल तक डिप्रेशन में रहीं. दो बच्चों की सिंगल मदर के तौर पर परवरिश शांति के लिए आसान नहीं थी जिसपर उन्होंने कहा, मैं फाइटर हूं, हर चीज को चैलेंज की तरह लेती हूं, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी. जब भी अपने बच्चों को देखती थी तो बेहद बुरा लगता था. मेरे दो-तीन साल नरक की तरह बीते.