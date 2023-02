Janhvi Kapoor: जाह्नवी के पापा ने इस ‘प्यार’ को बताया अफवाह, कहा- अभी तक नहीं किया बेटी ने यह काम

Janhvi Kapoor Films: आज लोग तब हैरान हो गए, जब निर्माता बोनी कपूर ने अपनी बेटी जाह्नवी कपूर से जुड़ी मीडिया में आ रही खबरों का खंडन करने के लिए एक ट्वीट किया. जाह्नवी खुद सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं और उनकी पीआर टीम भी है, लेकिन इनकी तरफ से बीते तीन-चार महीने में रही खबरों/अफवाहों का खंडन नहीं किया गया. असल में पिछले साल जब बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थीं तो हिंदी फिल्मों के तमाम छोटे-बड़े सितारे इसे डूबता जहाज मान कर साउथ की फिल्मों में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगे थे. इनमें जाह्नवी कपूर भी शामिल हैं. अपने मीडिया साक्षात्कारों में जाह्नवी ने साउथ के लिए अपने ‘दिल का प्यार’ सबके सामने खोल कर रख दिया. उन्होंने कहा कि मैं साउथ की फिल्मों में काम करना चाहती हूं. उन्होंने साउथ के अपने फेवरेट एक्टरों और डायरेक्टरों के नाम तक गिना डाले.

बात आई फीस की

बात तब आगे बढ़ी, जब खबरें आने लगीं कि श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी के सामने साउथ के प्रोड्यूसर-डायरेक्टर फिल्मों के प्रस्ताव ला रहे हैं. इसके बाद कहा गया कि बात फीस पर अटक रही है और साउथ में एक भी फिल्म न करने के बावजूद जाह्नवी वहां की सबसे महंगी हीरोइनों के बराबर चैक की डिमांड कर रही हैं. बस, यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई. साउथ का मीडिया उनकी आलोचना करने लगा कि काम मांगने का यह कैसा अंदाज है. इस पूरे माहौल के बीच में आज बोनी कपूर ने ट्वीट किया. उन्होंने ‘मीडिया फ्रेंड्स’ को संबोधित करते हुए ट्वीट में लिखा कि जाह्नवी ने फिलहाल कोई तमिल फिल्म साइन नहीं की. इस बात की ‘झूठी अफवाहें’ न फैलाई जाएं. बोनी ने स्पष्ट नहीं किया कि वह ट्वीट साउथ के मीडिया के लिए कर रहे हैं या फिर अंग्रेजी और हिंदी के लिए.

Dear Media Friends,

This is to bring to your notice that Janhvi Kapoor has not committed to any Tamil Films at the moment, requesting not to spread false rumors.

— Boney Kapoor (@BoneyKapoor) February 3, 2023