किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी ये एक्ट्रेस, मिथुन से की दूसरी शादी, अब हैं गुमनाम

Yogita Bali Then And Now: 70 के दशक में योगिता बाली (Yogita Bali) बॉलीवुड का जाना-माना नाम थीं. उन्होंने बॉलीवुड की चुनिंदा फिल्मों में काम किया लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्ख़ियों में रहीं. योगिता की पहली शादी किशोर कुमार से हुई थी लेकिन चंद सालों में टूट गई. इसके बाद योगिता की दूसरी शादी मिथुन चक्रवर्ती से हुई. योगिता ने शादी के बाद बॉलीवुड छोड़ दिया और अपनी फैमिली लाइफ में व्यस्त हो गईं. योगिता ने तीन बच्चों को जन्म दिया और फिर उनकी परवरिश के लिए अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया.

योगिता और मिथुन के बड़े बेटे महाअक्षय ने अब अपनी मां के करियर के बारे में बात की है.उन्होंने कहा, वो अपना परिवार खड़ा करना चाहती थीं इसलिए उन्होंने लाइमलाइट से दूर होने का फैसला कर लिया. मेरी मां पूरी तरह से घरेलू महिला बन चुकी हैं. उन्हें घर में रहना बहुत पसंद है. वो हमें बेहद प्यार करती हैं. कई बार तो हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि लंच के लिए बाहर चलें. और हाँ, ये मां का फैसला था कि उन्हें शादी के बाद फैमिली वुमन बनना है. शादी के बाद उन्होंने पूरी लाइमलाइट छोड़ दी. लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं ये इच्छा है कि मुझे उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करनी है. बता दें कि योगिता न 1976 में किशोर कुमार (Kishore Kumar) से शादी की थी. वो उनकी तीसरी पत्नी बनी थीं. ये शादी केवल दो साल टिकी और 1978 में दोनों का तलाक हो गया. इसके एक साल बाद यानि 1979 में योगिता ने मिथुन (Mithun) से शादी कर ली थी. इसके कुछ साल बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिथुन का श्रीदेवी से अफेयर हो गया था और जब ये खबर योगिता को लगी तो उन्होंने जान तक देने की कोशिश कर ली थी जिसके बाद मिथुन ने श्रीदेवी (Sridevi) से दूरियां बना ली और अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस करने लगे.