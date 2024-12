संभल में मिली मूर्तियां और शिवलिंग कितनी पुरानी? अब इस टेक्निक से पता लगाएगी ASI की टीम

Sambhal Mandir News: उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद शिवमंदिर को कट्टरपंथियों के कब्जे से छुड़ा भी लिया गया है और वहां पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है. अब इंतजार है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई (ASI) की टीम का, जो मंदिर के सर्वे का काम शुरू करेगी. सबको इस बात का इंतजार है और ये इंतजार तभी से शुरू हो गया, जबसे योगी की पुलिस ने ASI को शिवमंदिर की कार्बन डेटिंग के लिए चिट्ठी लिख दी. यानी ASI को संभल के शिवमंदिर में कार्बन डेटिंग की चिट्ठी मिल चुकी है और कभी भी ASI की टीम की मंदिर में एंट्री हो सकती है.

कार्बन डेटिंग से पता चलेगा मूर्तियां कितनी पुरानी?

क्या आज एएसआई (ASI) की टीम संभल के शिव मंदिर पहुंचेगी? क्या आज ASI की टीम संभल के शिव मंदिर पर कार्बन डेटिंग का काम शुरू करेगी? शिवमंदिर में सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिया गया है, जबकि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है. ASI की टीम के आते ही बस इसके सर्वे का काम शुरू हो जाएगा. कार्बन डेटिंग के जरिए पता लगाया जाएगा कि संभल के इस मंदिर में मिला शिवलिंग और मूर्तियां कितनी पुरानी हैं.

प्राचीन संभलेश्वर महादेव...

संभल के मंदिर के बाहर शिव-हनुमान मंदिर का नाम लिखा जा रहा है. मंदिर के सामने प्राचीन संभलेश्वर महादेव लिखा गया है. साथ ही 'ओम नमः शिवाय' और 'हर हर महादेव' के नारे भी लिखे जा रहे हैं. इसके साथ ही स्वास्तिक का निशान भी बनाया गया है.

