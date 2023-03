Urvashi Rautela की पुरानी तस्वीरें देख चकराया लोगों का सिर, बोले- ये तो सर्जरी की दुकान है

Urvashi Rautela Then And Now: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. कभी उनके कमाल के लुक्स और खूबसूरती देखकर फैन्स उनके दीवाने हो जाते हैं तो कभी वह अपनी लेविश लाइफस्टाइल और एक्सपेंसिव आउटफिट्स के चलते सुर्खियां बटोरती हैं. हालांकि, उर्वशी कई बार अपनी हरकतों की वजह से ट्रोल भी काफी होती हैं. हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है. उर्वशी यूं तो सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं लेकिन अब उनकी पुराने दिनों की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

वायरल हुईं उर्वशी की पुरानी तस्वीरें इन तस्वीरों में उर्वशी का लुक देखकर फैन्स का सिर चकरा गया है. इन वायरल तस्वीरों में उर्वशी का लुक अब से बिलकुल जुदा नजर आ रहा है और एक बार में ये यकीन करना भी कठिन हो रहा है कि ये उर्वशी ही हैं. उर्वशी के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ने फैन्स की नींदें उड़ा दी हैं. बता दें कि ये तस्वीरें तब की हैं जब उर्वशी ग्लैमर वर्ल्ड में बड़ा नाम नहीं थीं. एक फोटो में वह रेड कलर की ड्रेस में अपने दोस्तों के साथ पोज करती दिख रही हैं. इन तस्वीरों में उर्वशी पिक्चर परफेक्ट तो नहीं लग रही हैं जैसे कि अभी लगा करती हैं लेकिन उनकी मासूमियत की तारीफ कर रहे हैं. लोग बोले-ये तो सर्जरी की दुकान है इन तस्वीरों में एक और दिलचस्प बात ये है कि आज लाखों-करोड़ों के आउटफिट्स कैरी करने वाली उर्वशी इन तस्वीरों में बेहद साधारण कपड़ों में नजर आ रही हैं. उर्वशी की इन तस्वीरों को देखकर लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि उर्वशी ने सर्जरी से परफेक्ट लुक पाया है. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा,उर्वशी पूरी तरह से फेक हैं, उन्होंने आईब्रो, नाक से लेकर ब्रेस्ट तक कि सर्जरी करवाई है.एक और यूजर ने लिखा, ये तो सर्जरी की दुकान है. बता दें कि उर्वशी पिछले कई दिनों से क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर अपनी दीवानगी को लेकर सुर्ख़ियों में थीं.