'मन क्यों बहका रे बहका' गाने वाली एक्ट्रेस याद है? Rekha की सहेली बन कमाया था नाम, अब है गुमनाम!

Anuradha Patel Then And Now: 80-90 के दशक में बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों ने जगह बनाई थी जिनमें से कुछ कई फिल्मों में नजर आयीं लेकिन कुछ अचानक गायब हो गईं. आज बात ऐसी ही एक्ट्रेस की जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया लेकिन फिर अचानक बॉलीवुड को छोड़कर लाइम लाइट से दूर हो गईं. इस एक्ट्रेस का नाम अनुराधा पटेल (Anuradha Patel) है जो कि उस दौर में अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से पहचानी जाती थीं. बता दें कि अनुराधा जाने-माने एक्टर अशोक कुमार (Ashok Kumar) की नातिन हैं. उन्होंने फिल्म लव इन गोवा से बॉलीवुड डेब्यू किया था जो कि 1983 में रिलीज हुई थी.

उत्सव से मिली लोकप्रियता अनुराधा ने इसके बाद कई फिल्मों में काम किया लेकिन फिल्म उत्सव ने उनके करियर की दशा और दिशा भी बदल दी.इस फिल्म में उन्होंने रेखा की सहेली का रोल प्ले किया था. इस फिल्म में दोनों पर फिल्माया गया गाना मन क्यों बहका रे बहका बेहद पॉपुलर हुआ था. इसके बाद अनुराधा एक और फिल्म में नजर आई थीं जिससे उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी. ये फिल्म इजाजत थी जिसमें अनुराधा पर एक गाना फिल्माया गया था जिसके बोल थे-मेरा कुछ सामान, तुम्हारे पास पड़ा है...ये गाना आज भी बेहद पॉपुलर है. उत्सव और इजाजत जैसी फिल्मों के बाद अनुराधा 'धर्म अधिकारी', 'सदा सुहागन', रुखसत'जैसी फिल्मों में नजर आई थीं. शादी के बाद छोड़ी फिल्में अनुराधा का करियर अच्छा चल रहा था तभी उन्होंने शादी करने का फैसला किया. अनुराधा ने फिल्म एक्टर कंवलजीत सिंह से शादी कर ली. शादी के बाद अनुराधा ने फिल्मों से दूरी बना ली और वह अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी हो गईं और उन्होंने घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी संभाली. काफी साल बाद अनुराधा ने रेडी, जाने तू या जाने जा, आएशा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए. अनुराधा मुंबई में ही रहती हैं और एक्टिंग के अलावा वह यहां ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डवलपमेंट इंस्टीट्यूट चलाती हैं. कई एक्टर्स उने ट्रेनिंग ले चुके हैं.