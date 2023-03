अब कहां हैं आमिर के साथ 'लगान' में नजर आईं Gracy Singh, गुमनाम एक्ट्रेस में होती है गिनती!

Gracy Singh Then And Now: एक्ट्रेस को सही मायनों में पहचान फिल्म ‘लगान’ (Lagaan) की रिलीज के बाद मिली थी. कई हिट फ़िल्में देने के बावजूद ग्रेसी की लाइफ में एक दौर वो भी आया था जब बैक टू बैक उनकी कई फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुईं.