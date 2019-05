अजिंक्य रहाणे ने पहले काउंटी शतक का खोला राज, बताया किस गेम प्लान ने की मदद

न्यूपोर्ट: टीम इंडिया इस बार आईसीसी विश्व कप में किस तरह का प्रदर्शन करेगी इस पर तरह-तरह की राय दी जा रही हैं. इस सिलसिले में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी टीम को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार बता रहे हैं. इस सिलसिले में अब अजिंक्य रहाणे ने भी टीम इंडिया को फेवरेट बताया है. रहाणे ने हाल ही में अपने पहले काउंटी मैच में सेंचुरी लगाई थी. रहाणे ने अपने शतक के बारे में भी बात की.

टीम में चुने गए, फिर भी बताया मजबूत टीम

भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे मानते हैं कि 30 मई से इंग्लैंड एंड वेल्स में शुरू होने वाले विश्व कप में भारतीय टीम बेहतरीन प्रदर्शन करेगी. रहाणे ने बताया, "निश्चित रूप से मैं भारतीय टीम का समर्थन करुंगा. विश्व कप में भाग लेने वाली हमारी टीम मजबूत है इसलिए मुझे यकीन है कि हम दमदार प्रदर्शन करेंगे." रहाणे को विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में नहीं चुना गया था और फिलहाल, वह इंग्लैंड में ही काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं.

पहले काउंटी मैच में लगा डाली सेंचुरी

दो बार की चैम्पियन भारतीय टीम टूर्नामेंट का पहला मैच में पांच जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी. रहाणे ने काउंटी क्रिकेट के अपने पहले मैच में हैम्पशायर के लिए खेलते हुए शतक जड़ा. उन्होंने नॉटिंघमशायर के खिलाफ डिविजन वन मैच की पहली पारी में केवल 10 रन बनाए जबकि दूसरी पारी में बुधवार को 197 गेंदों पर 119 बनाए.

यह भी पढ़ें: अजिंक्य रहाणे ने इंग्लैंड में ठोकी सेंचुरी, काउंटी क्रिकेट में किया शानदार आगाज

क्या योजना थी रहाणे की पहले काउंटी मैच में

उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं, खासकर जिस तर से मैंने बल्लेबाजी की. मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था और मौके का लाभ उठाना चाहता था. मेरी योजना सिर्फ लंबी बल्लेबाजी करने की थी, मैं रनों के बारे में नहीं सोच रहा था. मैं बस वहां रहकर अपनी टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाना चाहता था और आज सुबह इस चीज ने काम किया."

"I wanted to make it count and I think we needed that partnership."

Hear the thoughts of @ajinkyarahane88 following his century on day three via the Hampshire Cricket App

iOS: https://t.co/3H80EnOA4p

Android: https://t.co/gImTwZuJKX pic.twitter.com/47k7pdE3ef

— Hampshire Cricket (@hantscricket) May 22, 2019