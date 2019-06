जब सैनिक की तरह पिच पर बॉलर ने बैट्समैन को किया सैल्यूट, VIDEO देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है

नई दिल्लीः वर्ल्ड कप 2019 के 14 मैंच हो चुके हैं और क्रिकेट का खुमार इस समय पूरी दुनिया में अपने चरम पर है. हर टीम पूरे दमखम के साथ विश्व कप पर कब्जा करना चाहती है. ऐसे में कई बार हमें खेल के दौरान ऐसे पल देखने को मिल जाते हैं जो या तो आप को आश्चर्य में डाल देते हैं या फिर आपको हंसने के लिए मजबूर कर देते हैं. अक्सर कई खिलाड़ी अपने विशेष तरीकों से खेल में एक नया माहौल ला देते हैं. कुछ ऐसा ही दिखा वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रिका के मैच में. वेस्ट इंडीज के बॉलर कॉटरल ने सोमवार को भी अपने अंदाज से सबको इंटरटेन किया.

सोमवार को विश्व कप का 15वां मैच वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रिका के बीच खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण मैच को सात ओवर के बाद ही रोकना पड़ा. लगातार बारिश होने के बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका. सात ओवर के मैच में ही क्रिकेट का रोमांच देखने को मिला. टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी दक्षिण अफ्रिका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मात्र सात और के मैच में ही उसने अपने दो विकेट खो दिए थे. वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज कॉटरेल ने अमला और मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखाया. कॉटरेल ने अपने चार ओवर के छोटे स्पेल में कई अनोखे अंदाज दिखाए जिसे देखर आप भी यह कहेंगे कि वाह क्या बात है.

Today promised an enthralling encounter between @OfficialCSA and @windiescricket, but it wasn't to be

Here's what happened before rain spoiled the day in Southampton #ProteaFire #MenInMaroon #CWC19 pic.twitter.com/MhVcwz5khy

— ICC (@ICC) June 10, 2019