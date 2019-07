ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने उड़ाया मजाक, लगता है भारतीय खिलाड़ियों ने कभी स्विंग देखी ही नहीं

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड ने आईसीसी विश्व कप (World Cup 2019) के सेमीफाइनल में भारत की बल्लेबाजी की बखिया उधेड़ दी. उसके तेज गेंदबाजों ना सिर्फ भारत के टॉप-ऑर्डर को तहस-नहस किया, बल्कि मिडिल-ऑर्डर को भी बिखेर कर रख दिया. भारत की खराब बल्लेबाजी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने महज पांच रन में तीन विकेट गंवा दिए थे. भारत की इस खराब बल्लेबाजी का सोशल मीडिया पर मजाक तो उड़ाया ही जा रहा है, बल्कि पूर्व क्रिकेटर भी इसके पीछे नहीं हैं. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रहे मार्क वॉ इनमें शामिल हैं.

पूर्व क्रिकेटर मार्क वॉ ने बुधवार को ट्वीट कर भारत की बल्लेबाजों पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा, ‘ऐसा लगता है कि भारत के बल्लेबाजों ने स्विंग गेंदबाजी कभी खेली ही नहीं है. कीवी गेंदबाज बेहतरीन लय में दिख रहे हैं. भारत को अब ऋषभ पंत और एमएस धोनी से मास्टरक्लास पारी की जरूरत है. तभी वह मैच जीत सकता है.’ मार्क वॉ ने जब यह ट्वीट किया, तब भारत की ओर से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे.

Looks like the Indian batsmen have never seen a moving ball before. Kiwis looking good. India will need a Pant and Dhoni masterclass to get over the line.

— Mark Waugh (@juniorwaugh349) July 10, 2019