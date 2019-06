भारत-पाकिस्तान मैच में भी बारिश का अनुमान, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा #ShameOnICC

नई दिल्लीः आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2019 में अभी तक हुए मैचों में 4 मैच बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं. गुरुवार को नॉटिंघम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला अहम मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया. इसके साथ ही अब तक इस वर्ल्डकप के 4 मैच बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं. ऐसे में अब टीम इंडिया के फैन्स 16 जून रविवार को मैनचेस्टर में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर भी बारिश का डर सताने लगा है. ऐसा बताया जा रहा है कि मैनचेस्टर में भी बारिश हो सकती है. बारिश के चलते निराश क्रिकेट फैन्स शुक्रवार को एक बार सोशल मीडिया पर लोग आईसीसी पर निशाना साध रहे हैं. ट्विटर पर #ShameOnICC टॉप ट्रेंड में बना हुआ है.

कुछ लोग इस पूरे ग्राउंड को कवर नहीं करने को लेकर आईसीसी पर निशाना साध रहे हैं. कुछ लोग ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि 16 जून को मैनचेस्टर में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच में भी बारिश आने का अनुमान है.क्योंकि भारतीय ग्राउंड्स पर बारिश के समय पूरे मैदान को कवरअप किया जाता है लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं हो रहा है. वहां केवल पिच को कवर किया जा रहा है. जिसके चलते बारिश के रुकने पर भी मैदान में गीलापन रहता है जिससे बॉल के खराब होने से लेकर फील्डिंग में परेशानी जैसी दिक्कतें आती हैं.

वैभव ने मैनचेस्टर में आने वाले दिनों का मौसम पूर्वानुमान भी तस्वीर के माध्यम से शेयर किया इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट किया, 'आने वाले ज्यादातर मैचों में बारिश के हावी रहने का अनुमान है. बहुत अच्छा शेड्यूल है आईसीसी. शर्मिंदगी उठाने से अच्छा हो कि वर्ल्डकप को इंडोर में वीडियो गेम की की तर्ज पर खेला जाना चाहिए.'

Most of the next matches likely to be hit by the rain in the upcoming week. Nice schedule @ICC

The world cup should have been played indoor, on the video game console, instead of this embarrassment.#ShameOnICC pic.twitter.com/tpi2wVMHBl — Vaibhav. (@VaibhavGogo) June 14, 2019

सिंधियां नाम के ट्विटर अकाउंट से फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक वीडियो GIF शेयर किया है, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक सकेंगे.

धाना कुमार ने बताया कि इस बार आईसीसी वर्ल्डकप कुछ इस तरह का होना चाहिए.

#ICCCricketWorldCup2019 is to be played this way#ShameOnICC for such a poor management. pic.twitter.com/9qym0OYxF1 — Dhana Kumar (@dhanakumarIndia) June 14, 2019

स्पार्की शरथ के ट्विटर अकाउंट से आईसीसी को कुछ इस तरह के कवर्स लगाने की सलाह दी गई.

सरवन कुमार ने बताया कि किस तरह गुरुवार को भारत न्यूजीलैंड खेला गया.

बता दें कि इस बार राउंड रॉबिन फॉर्मेट के तहत खेले जा रहे वर्ल्डकप में टीमों के लिए हर मैच काफी महत्वपूर्ण है. ऐसे में बिना खेले ही मैचों का रद्द हो जाना सभी टीमों के आगे जाने के रास्ते में बाधा बनता जा रहा है. इसका असर प्वाइंट्स टेबल पर भी देखने को मिल रहा है. अभी तक श्रीलंका के 4 मैच हो चुके हैं लेकिन उसने केवल एक मैच ही जीता है. श्रीलंका ने एक मैच हारा है और बाकि दो मैच बारिश की भेंट चढ़ गए हैं. लेकिन प्वाइंट्स टेबल श्रीलंका के प्वाइंट 4 है. जबकि अपने दोनों अहम मैच जीतने वाली टीम इंडिया के प्वाइंट्स भी 4 है. ऐसे में क्रिकेट वर्ल्डकप 2019 के आयोजन पर मौसम को दरकिनार करने को लेकर निशाना साधा जा रहा है.

कोई कह रहा है कि इस बार क्रिकेट विश्वकप बारिश लेकर जाएगी, कोई मैच के लिए रिजर्व डे रखने की बात कह रहा है तो कोई आईसीसी को किसी अन्य जगहों पर वर्ल्डकप आयोजन कराने की सलाह दे रहा है. आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर इस बार के क्रिकेट वर्ल्डकप को लेकर आईसीसी पर निशाना साधते हुए किस तरह के मीम्स शेयर किए जा रहे हैं.दिव्या अर्जुन नाम के ट्विटर अकाउंट से नदी पर बांस की नाव पर क्रिकेट खेलते हुए मीम्स बनाया गया.

Lol

Match situation in England #CWC19 Credits : Gokul C Pillai

Troll Cricket Malayalam pic.twitter.com/Vd5ExFOpDs — (@DivzArjun) June 12, 2019

गिरीश ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तस्वीर लगाते हुए लिखा, 'हर मैच से पहले...बारिश के लिए आईसीसी'

इमरान खान ने पानी के अंदर क्रिकेट खेलते हुए तस्वीर लगाई और लिखा '2019 क्रिकेट वर्ल्डकप अंदाजा करना'

लेज़ी साकेत के ट्विटर अकाउंट से पानी में आधे डूबे हुए विश्वकप की ट्रॉफी की तस्वीर के साथ लिखा गया, 'बारिश निश्चित रूप से सेमीफाइनल में पहुंचेगी.'

जफर इकबाल ने लिखा, 'बारिश जीता विश्वकप'

राओल गांधी नाम के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया, 'वर्ल्डकप के ज्यादातर मैच बारिश की भेंट चढ़ गए. क्रिकेट फैन्स ने क्वीन एजिजाबेथ से कहा...'

#BANvSL #CWC19

Most of the WC matches got DRAW due to rain

Cricket Fans to Queen Elizabeth : pic.twitter.com/0b8HFksjJl — Raowl Gandhi (@PanautiNahiHu) June 11, 2019

मेहरम खान ने पानी से भरे हुए क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'अभी तक का क्रिकेट वर्ल्डकप '

विश्व कप पर बारिश की मार, आईसीसी ने कहा ‘रिजर्व डे’ विकल्प नहीं

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के निवर्तमान मुख्य कार्यकारी डेविड रिचर्डसन ने कहा कि बारिश से प्रभावित विश्व कप मैचों के लिये अलग से दिन (रिजर्व डे) रखना टूर्नामेंट की लंबी अवधि को देखते हुए व्यावहारिक रूप से असंभव है. श्रीलंका के पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ दोनों मैच बारिश की भेंट चढ़ गये. इन दोनों मैचों में एक गेंद भी नहीं डाली जा सकी. दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच एक अन्य मैच केवल 7.3 ओवर के खेल के बाद रद्द कर दिया गया जिसके बाद मैचों के लिये अलग से सुरक्षित दिन रखने की मांग उठ रही है.

रिचर्डसन ने बयान में कहा, ‘‘विश्व कप के हर मैच के लिये एक अन्य दिन भी तय करने से टूर्नामेंट की अवधि और लंबी खिंच जाएगी और व्यावहारिक तौर पर इसे संचालित करना बेहद जटिल होगा.’’

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड में जून में औसत से दोगुनी बारिश हो रही है.

रिचर्डसन ने कहा, ‘‘यह पूरी तरह से बेमौसम की बरसात है. पिछले दो दिन में यहां जितनी बारिश हुई वह पूरे जून में होने वाली औसत बारिश से दोगुनी है. जून को ब्रिटेन में सबसे सूखा महीना माना जाता है. पिछले साल 2018 में जून में केवल दो मिमी बारिश हुई थी लेकिन पिछले 24 घंटों में ही दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में 100 मिमी बारिश हो गयी. ’’उन्होंने प्रत्येक मैच के लिये एक दिन सुरक्षित रखने के प्रभाव पर विस्तार से बात की.

रिचर्डसन ने कहा, ‘‘इससे पिच की तैयारियों, टीम की तैयारियां और यात्रा के दिनों, आवास और स्थल की उपलब्धता, टूर्नामेंट के स्टाफ से जुड़ी चीजें, स्वयंसेवक और मैच अधिकारियों की उपलब्धता, प्रसारण उपकरणों और मुख्य तौर पर दर्शक प्रभावित होंगे, जिन्होंने मैच देखने के लिये कई घंटों की यात्रा की है.’ उन्होंने कहा, ‘‘इसकी भी कोई गारंटी नहीं है जो दिन अन्य दिन आपने मैच के लिये सुरक्षित रखा है उस दिन बारिश नहीं होगी. ’’

(इनपुट एजेंसी भाषा से भी)