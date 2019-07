बेटी के बर्थडे पर क्रिकेटर शमी का भावुक ट्वीट, 'चिंता नहीं करना स्वीटहार्ट, मैं जल्द ही मिलने आऊंगा'

नई दिल्ली: आईसीसी वर्ल्ड कप-2019 (World Cup 2019) के चार मैचों में 14 विकेट झटकने वाले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) ने बेटी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए एक भावुक ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने आ रहा हूं.

क्रिकेटर शमी ने बेटी के चौथे जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा, '' मेरी प्यारी मासूम यह दिन तुम्हारी जिंदगी में बार-बार आए. तुम्हारी बहुत याद आ रही है. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं. घबराना नहीं. मैं जल्द ही आपसे मिलने आ रहा हूं.''

Many many happy returns of the day my little sweetheart missing you so much baby I’m with you always don’t worry I’m coming to meet you soon #birthday pic.twitter.com/9VQuNXTcV7

