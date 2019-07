रवि शास्त्री ने कप्तान विलियम्सन की तारीफ में किया ट्वीट, तो लोगों ने जमकर की खिंचाई

लंदन: आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) के फाइनल मुकाबले की चर्चा अभी तक थमी नहीं है. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला हर मायने में ऐतिहासिक और रोमांचक रहा. इंग्लैंड को जीतने के लिए न्यूजीलैंड से 242 रनों की चुनौती मिली थी, लेकिन बेन स्टोक्स की नाबाद 84 और जोस बटलर की 59 रनों की पारियों के बाद भी इंग्लैंड 50 ओवरों में 241 रनों पर ऑल आउट हो गई और दोनों टीमों का स्कोर टाई रहा. इसके बाद सुपर ओवर भी टाई रहा. आखिर में किवी टीम इंग्लैंड से कम बाउंड्रीज लगाने के कारण विश्व कप से हाथ धो बैठी.

भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने बुधवार को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियम्सन (Kane Williamson) की विश्व कप फाइनल (World Cup 2019) में मुश्किल स्थिति में भी धैर्य बनाए रखने की काबिलियत की प्रशंसा की है. शास्त्री ने एक ट्वीट कर विलियम्सन के मैच के मुश्किल समय में शांत रहने की तरीफ की है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.

शास्त्री ने ट्वीट किया, "घटनाओं को होता देख आपने जो धैर्य और प्रतिष्ठा दिखाई वो बेहतरीन थी. मैच के 48 घंटे बाद भी आपने जो शिष्टता और शांति दिखाई वह लाजवाब है. हम जानते हैं कि आपका एक हाथ विश्व कप पर ही है."

Your composure and dignity viewing the sequence of events was remarkable. Your dignified grace and silence 48 hours since is simply remarkable. We know you have one hand on that WC. You not just Kane. You Kane and Able. God bless. #CWC19 pic.twitter.com/cLS4cabttu

