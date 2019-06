VIDEO: 'जम्हाई' को लेकर ट्रोल हुए सरफराज ने पकड़ा ग्रेट कैच, लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स

नई दिल्ली: आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) में भारत के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान 'जम्हाई' लेते नजर आए पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) को फैंस ने जमकर खरी-खोटी सुनाईं. हालांकि, बुधवार को न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेले जा रहे मैच में एक शानदार कैच पकड़ने वाला यह विकेटकीपर सोशल मीडिया पर काफी वाहवाही बटोर रहा है.

दरअसल, न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाज रॉस टेलर के लिए पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अहमद ने 8वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकी, जो बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप की तरफ तेजी से बढ़ी. विकेटकीपर सरफराज अहमद ने लॉन्ग डाइव मारते हुए इसे अपने दाएं हाथ से पकड़ लिया. यह मौजूदा वर्ल्ड कप के बेहतरीन कैचों में से एक माना जा रहा है.

इस ग्रेट कैच को लेकर आलोचक अब ट्विटर पर पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं. आप भी देखिए वीडियो और Tweets...

