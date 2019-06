VIDEO: देखिए न्यूजीलैंड के चक्रव्यूह को विंडीज के अभिमन्यु ने कैसे किया ध्वस्त, पर जीत ना पाई टीम

नई दिल्ली: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 (ICC cricket world cup 2019) में इंडियन फैंस की नजरें भारत vs अफगानिस्तान मैच पर थी, जिसमें टीम इंडिया जैसे तैसे 11 रनों से जीत दर्ज कर पाई, लेकिन हम आपका ध्यान शनिवार को ही हुए एक और मैच की ओर दिलाना चाहते हैं. न्यूजीलैंड vs वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए मैच में रोमांच का चरम देखने को मिला. वेस्टइंडीज की टीम ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन मैच जीत नहीं पाई.

मैच देखकर ऐसा लगा मानो हम मैदान में महाभारत की कहानी देख रहे हों. न्यूजीलैंड की ओर से जीत के लिए दिए गए 292 रनों का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम गिरते-संभलते लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचकर जीत से चूक गई. इस मैच में खास बात यह रही कि वेस्टइंडीज के कार्लोस ब्रेथवेट (Carlos Brathwaite) ने अकेले दम पर न्यूजीलैंड की मजबूत बॉलिंग अटैक को तहस-नहस कर दिया.

The finish to the #WIvNZ game was edge-of-the-seat stuff, evoking a wide range of emotions in the audience. #MenInMaroon #BackTheBlackcaps pic.twitter.com/SF9yHbzIxD

देखकर ऐसा लग रहा था मानो ब्रेथवेट अभिमन्यु के भूमिका में हो. जैसे अभिमन्यु ने च्रकव्यूह में घुसकर बड़े-बड़े योद्धाओं को पस्त कर दिया था, ठीक वैसे ही ब्रेथवेट न्यूजीलैंड के बॉलरों के छक्के छुड़ा रहे थे. लेकिन महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु भी हार गया था, ठीक उसी तरह ब्रेथवेट भी आखिरी दम तक लड़ने के बाद भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए.

वेस्टइंडीज के स्कोरकार्ड पर नजर डालें तो अनुभवी ओपनर क्रिस गेल ने 87 रनों की पारी खेलकर टीम को अच्छी शुरुआत दी थी. हालांकि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे. साई होप Shai Hope (1), निकोलस पोरन Nicholas Pooran (1) जल्दी-जल्दी अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए. Shimron Hetmyer शिमरोन हेटमेयर ने 54 रनों की पारी खेलकर गेल का अच्छा साथ निभाया. इसके बाद जेसन होल्डर (0), एस्ले नुर्स (1), ईविन लुईस (0), केमर रोच (14) और एस कोटर्ल (14) भी लगातार पवेलियन लौटते रहे. इसी दौरा क्रीज पर मौजूद कार्लोस ब्रेथवेट न्यूजीलैंड के बॉलरों की ताबड़तोड़ धुनाई करते रहे.

"We fought right down to the very end. We came right back into the game when pretty much everyone thought the game was over."

Despite defeat, West Indies captain #JasonHolder was delighted with how his side battled back against New Zealand.#CWC19 pic.twitter.com/5zF2KPUMIt

