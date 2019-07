World Cup 2019: टीम इंडिया की हार पर क्या रहे सचिन, सहवाग जैसे दिग्गजों के रिएक्शन्स

नई दिल्ली: टीम इंडिया आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) से बाहर हो गई है. न्यूजीलैंड में टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को 18 रन से मात दी. यह मैच न्यूजीलैंड के लिए एक तरफा होते -होते रह गया और टीम इंडिया की ओर से रवींद्र जडेजा और एमएस धोनी की पारियों में मैच में रोमांच ला दिया वर्ना न्यूजीलैंड ने बड़ी जीत की तैयारी कर ही ली थी. इस मैच में टीम इंडिया के फैंस को सकते में डाल दिया. वहीं टीम इंडिया के कई दिग्गजों ने न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचने की बधाई दी है. इसके अलावा टीम इंडिया की हार पर अलग तरह से प्रतिक्रियाएं भी दी है.

विराट कोहली ने मैच के बाद कहा, “ पहला हाफ टीम इंडिया के लिए अच्छा रहा. लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स को श्रेय दिया जाना चाहिए. जड्डू बहुत बढ़िया खेले. लेकिन बहुत बुरा लगता है कि 45 मिनट के खराब खेल आपको टूर्नामेंट से बाहर कर देता है. फिर भी न्यूजीलैंड की टीम हमसे बेहतर खेली. हम जिस तरह से टूर्नामेंट में बढ़िया खेले.” वहीं टीम इंडिया के कई पूर्व खिलाड़ी इस मैच के लिए कॉमेंट्री कर रहे थे उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन्स दिए.

सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की हार पर अपने ट्वीट पर टूटे हुए दिल की तस्वीर लगाई और कहा कि उनका हाल भी टीम इंडिया के बाकी फैंस की तरह है. इसके बाद तेंदुलकर ने कहा, “जडेजा और धोनी ने बढ़िया फाइट दी, लेकिन न्यूजीलैंड आज असाधारण थी. उन्हें फाइनल में जाने की बधाई. मुझे लगा कि विलियम्सन की कप्तानी और शांतचित्ता की नतीजे में निर्णायक भूमिका रही.”

just like every supporter.

A good fight put up by @imjadeja & @msdhoni but @BLACKCAPS were exceptional today.

Congrats to on making it to the Finals & all the best for the same.

I felt #KaneWilliamson’s captaincy & composure played a crucial role in this result.#NZvIND pic.twitter.com/3sUlW21cgN — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 10, 2019

वीवीएल लक्ष्मण ने अपने ट्वीट में न्यूजीलैंड को बधाई दी. इस के साथ ही उन्होंने जडेजा और धोनी की जुझारू पारी की भी तारीफ की. उन्होंने कहा विलियम्सन को और उनकी टीम को लगातार दूसरे विश्व कप फाइनल में जाने की बधाई. जडेजा ने धोनी के साथ शानदार जुझारू पारी खेली और भारत को काफी नजदीक ले गए, लेकिन न्यूजीलैंड नई गेंद से बेहतरीन रही जो कि निर्णायक रहा.

Congratulations to Kane Williamson and the @BLACKCAPS for making it to a second successive World Cup Finals. Ravindra Jadeja along with Dhoni fought brilliantly and got India so close but NZ were brilliant with the new ball and that was decisive. #IndvNZ — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 10, 2019

वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्वीट में कहा, “न्यूजीलैंड को फाइनल में जाने की बधाई, जडेजा की पारी शानदार रही जो धोनी के साथ भारत को मैच में लाई इसके बाद भी हार नजदीकी ही रही.”

Congratulations to @BLACKCAPS on making it to the finals. Jadeja played an outstanding innings and got India in the game along with MS Dhoni, yet it was a case of so near yet so far #IndvNZ — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 10, 2019

वहीं संजय मांजरेकर लगातार ट्विटर पर खेल के दौरान सक्रिय रहे. मैच के बाद उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा, “मेरी नजर में भारत चैम्पियन से कम नहीं है. 7 जीत दो हार पिछली हार नजदीकी बहुत अच्छे भारत.

India no less a champion side in my eyes. Won 7 lost 2. Last one narrowly. Well done India! #ICCCWC2019 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 10, 2019

गौतम गंभीर ने ट्वीट में कहा, “मुझे गर्व है जिस तरह भारतीय टीम विश्व कप में खेली. यह निराशजनक जरूर रहा, लेकिन यही खेल का स्वभाव है. न्यूजीलैंड एक शानदार मैच में बढ़िया खेली और उन्हें फाइनल के लिए शुभकामनाएं.”

I'm proud of the way @BCCI played at the @cricketworldcup . It's disappointing but that's the nature of the game. Well played @BLACKCAPS on a fantastic game and all the best for the final. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) July 10, 2019

अब न्यूजीलैंड का मुकाबला फाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल विजेता से होगा.