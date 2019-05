World Cup 2019: न्यूजीलैंड को लगा झटका, अभ्यास मैच में नहीं खेलेगा यह चोटिल प्लेयर

लंदन: आईसीसी विश्व कप अभ्यास मैचों से ठीक पहले न्यूजीलैंड की टीम को झटका लगा है. टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम लाथम चोटिल होने के कारण भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले अभ्यास मैच में नहीं खेल सकेंगे. इसी महीने चोटिल हुए लाथम को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि वे अभ्यास मैच से पहले ही फिट हो जाएंगे और इन मैचों में खेल सकेंगे.

कप्तान ने की लाथम के न खेलने की पुष्टि

विश्व कप के लिए रवाना होने से पहले इस महीने की शुरुआत में लाथम को आस्ट्रेलिया-11 के खिलाफ हुए एक मैच उंगली में चोट लग गई थी. अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि लाथम 28 मई को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले अभ्यास मैच में खेलेंगे, लेकिन गुरुवार को कप्तान केन विलियम्सन ने विकेटकीपर-बल्लेबाज के न खेलने की पुष्टि की.

क्या कहा विलियमसन ने

विलियम्सन ने बताया, "टॉम पहले दो अभ्यास मैचों के लिए उपस्थित नहीं होंगे. हम उम्मीद करते है कि वह जल्द ठीक हो जाएंगे और हम आने वाले दिनों में उनकी स्थिति को देखते हुए निर्णय लेंगे." टॉम लाथम न्यूजीलैंड टीम के लिए एक अहम बल्लेबाज हैं. तेजी से खेलने की उनकी क्षमता इंग्लैंड की वर्तमान पिचों को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

"We are hoping he progresses nice and quickly and we will have to address it as the days go by" - New Zealand captain Kane Williamson gave an update on Tom Latham's finger injury today.https://t.co/xDD6AH4mUu

— ICC (@ICC) May 24, 2019